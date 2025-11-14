Rhein-Pfalz-Kreis – Serie von Einbrüchen

Rhein-Pfalz-Kreis / Altrip / Limburgerhof / Mutterstadt. Am Donnerstag, den 13. November 2025, kam es in Altrip, Limburgerhof und Mutterstadt zu drei Wohnungseinbrüchen, die nach bisherigen Erkenntnissen auf bislang unbekannte Täter zurückzuführen sind. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln von Terrassen- oder Kellertüren Zugang zu den Anwesen.

In Altrip drangen die Einbrecher im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr ein. Ebenso beim Einbruch in Mutterstadt (Medardusring), der sich auch im Tagesverlauf ereignete. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde in beiden Fällen nichts entwendet.

Anders verhielt es sich beim Einbruch in Limburgerhof. Dort verschafften sich die Täter zwischen 13 und 19 Uhr Zugang zu einem Anwesen im Röntgenweg und entwendeten hochwertigen Schmuck. Der genaue Wert der Beute ist bisher nicht bekannt.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 11:54