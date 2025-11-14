Neustadt/Weinstraße – Täter nach Ladendiebstahl geschnappt

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Diebstahl von mehreren Druckerpatronen aus einem Warenhaus im Bereich des Weinstraßenzentrums am Abend des 12.11.2025 flüchteten zwei tatverdächtige Personen. Diese konnten in der Nähe durch eine eintreffende Funkstreife nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Beide Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung und wurden beide Personen auf freien Fuß gesetzt.
Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 11:33