Mannheim – Persönliche Bauberatung am 19. November entfällt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen der Personalversammlung des Fachbereichs Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz entfällt am Mittwoch, 19. November 2025, die persönliche Bauberatung. Diese findet sonst regelmäßig mittwochs im Technischen Rathaus von 9-12 Uhr statt (Beginn letzter Beratungstermin 11.30 Uhr). Am Mittwoch, 26. November 2025, steht Ihnen die persönliche Bauberatung wieder wie gewohnt zur Verfügung. Telefonische Beratungstermine können jederzeit online vereinbart werden unter www.mannheim.de/bauberatung.
Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 09:09