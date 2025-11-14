Mannheim – Improvisationsworkshop Jazz in der Musikschule

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Kooperation mit der IG Jazz Rhein-Neckar veranstaltet die Musikschule Mannheim zum fünften Mal einen Improvisationsworkshop mit anschließender Jazz Jam Session, die sich an Schülerinnen und Schüler sowie an Amateurmusikerinnen und -musiker richtet. Am

Samstag, den 22. November, von 14.30 – 18:00

im Börsensaal der Musikschule Mannheim, E4, 14, 68159 Mannheim

sind alle Jazzbegeisterten hierzu herzlich eingeladen.

Von 14.30-15.30 Uhr wird zum Einstieg ein Improvisationsworkshop angeboten.

Von 16.00-18.00 Uhr folgt die Jam Session, bei der Einsteiger wie Fortgeschrittene das Improvisieren erproben können. Zur Begleitung steht eine professionelle Rhythmusgruppe bereit. Um das Event möglichst niedrigschwellig zu gestalten, wurden einfache Stücke ausgewählt, die leicht mitgespielt werden können.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 13:16