14.11.2025, 22:27 Uhr

Mannheim – Aktionswoche „Mach dich stark“ gegen Kinderarmut – Für mehr Teilhabe und Chancengleichheit in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 17. bis 23. November 2025 beteiligt sich die Stadt Mannheim an den landesweiten Mach dich stark-Tagen in Baden-Württemberg. Zahlreiche Einrichtungen laden in diesem Zeitraum zu Aktionen und Mitmachangeboten ein.

In Deutschland wächst etwa jedes fünfte Kind in einer Familie auf, die von Armut betroffen ist. Die Mach dich stark-Tage machen hierauf aufmerksam und zeigen, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe zu eröffnen.

Im Mittelpunkt der Aktionswoche in Mannheim steht deswegen die Bedeutung einer starken öffentlichen und wohnortnahen Infrastruktur. Kostenfreie und kostengünstige Angebote in den Stadtteilen zeigen, wie Vereine, Einrichtungen und die Stadt gemeinsam Möglichkeiten für Bildung, Freizeit und Begegnung eröffnen – und das für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.

So macht die Aktionswoche die Vielfalt der vorhandenen Angebote und Begegnungsorte sichtbar. Zahlreiche Veranstaltungen laden Kinder, Jugendliche und Familien ein, gemeinsam zu kochen, zu schnitzen oder andere Freizeit- und Bildungsaktivitäten auszuprobieren – und so neue Erfahrungen zu sammeln, Talente zu entdecken und Gemeinschaft aktiv zu erleben.
Wir danken der Bäckerei Seitz, die uns während der Mach-Dich-Stark-Tage durch die Ausgabe spezieller Bäckertüten und die Auslage von Informationsflyern unterstützt.

Einen Überblick über die Veranstaltungen und weitere Informationen zur Aktionswoche finden Interessierte auf der städtischen Webseite der Koordinierungsstelle Kinderarmutsprävention: https://www.mannheim.de/kinderarmutspraevention sowie auf der Webseite des Mach dich stark-Bündnisses unter https://www.mach-dich-stark.net/mds-tage/.

Hintergrund:
Die Mach dich stark-Tage sind eine landesweite Aktionswoche des Bündnisses Mach dich stark – Kinderarmut gemeinsam bekämpfen in Baden-Württemberg. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für Kinderrechte, soziale Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen zu stärken.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 22:27

