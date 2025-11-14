Ludwigshafen – Vorbote der fünften Jahreszeit: Dämmerumzug zieht am 15. November durch die Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude auf die Fastnacht steigt: Am Samstag, 15. November, verwandelt sich die Ludwigshafener Innenstadt erneut in eine Bühne für schaurige Gestalten, bunte Kostüme und laute Rhythmen. Der traditionelle Dämmerumzug zieht zum 13. Mal durch die City – organisiert von den Guggemusikern „Die Huddelschnuddler“ und dem Großen Rat.





Ab 17:11 Uhr setzen sich Hexen, Karnevalsvereine aus der Region und zahlreiche Guggemusiker vor dem ehemaligen Rathaus in Bewegung. Die Bismarckstraße wird dann fest in närrischer Hand sein, wenn Hexen durch die Straßen wirbeln und Gugge-Gruppen mit ihren typischen, energiegeladenen Klängen die Innenstadt beschallen.





Der Zug führt wie gewohnt vom Rathausbereich durch die Bismarckstraße bis hin zum Theaterplatz. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher der Höhepunkt des Abends: ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Der Dämmerumzug wird auch dieses Jahr wieder für viel Gänsehaut, gute Laune und echtes Straßenfastnachtsfeeling sorgen.

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 13:56