Ludwigshafen – Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie LU & Umgebung vor dem 18.11.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie Ludwigshafen & Umgebung findet statt am Dienstag, 18. November 2025, um 18:30 Uhr im kleinen Saal des Prälat-Walzer-Haus hinter der Kirche St. Ludwig (Wredestr. 24, 67059 Ludwigshafen). Dieses Pfarrheim ist in der Nähe des Berliner Platzes sowie Bahnhof LU-Mitte. Neue Teilnehmer sind willkommen. Für Rückfragen ist die Gruppenleitung erreichbar unter epilepsielu@web.de

Epilepsie-Selbsthilfegruppe Ludwigshafen & Umgebung | https://epilepsielu.de/

Treffen einmal monatlich dienstags um 18.30 Uhr im Prälat-Walzer-Haus hinter der Kirche St. Ludwig (Wredestr. 24, 67059 LU)

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 09:00