Ludwigshafen – „Mit den drei Königen auf dem Weg zur Krippe“- Malwettbewerb für Kinder – Einsendeschluss 6.12.2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Pfarrei Hl. Franz von Assisi lädt alle Kinder bis zwölf Jahren zu einem Malwettbewerb ein. Das Motto lautet „Mit den Drei Königen auf dem Weg zur Krippe – Pilger der Hoffnung sein“. In diesem Advent machen sich die Mitglieder der Pfarrei Hl. Franz von Assisi gemeinsam mit den Drei Königen auf den Weg zur Krippe machen. Dieses Thema begleitet die Pfarrei wie ein roter Faden – und steht auch im Mittelpunkt des Malwettbewerbs.

Teilnahmen können Kinder bis zwölf Jahre. Die Technik ist frei wählbar, das Bild sollte im Format DIN A4 erstellt werden. Der Malwettbewerb endet am Samstag, 6. Dezember 2025. Die Preisverleihung findet am Samstag, 20. Dezember 2025, um 17:30 Uhr in der Kirche Christ König statt. Das Gewinnerbild wird in diesem Jahr die Friedenslicht-Kerzen zieren!

Alle eingereichten Bilder werden in der Kirche Christ König während der Weihnachtszeit ausgestellt.

Infos:

P. Mateusz

Tel: 0177 260 8181

E-Mail: mateusz.klosowski@bistum-speyer.de

