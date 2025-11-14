Ludwigshafen – Festliches Adventskonzert in St. Ludwig Vivaldis „Magnificat“ und „Gloria“ erklingen am 7. Dezember

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die musikalische Adventszeit in Ludwigshafen erhält einen besonderen Glanzpunkt: Am 7. Dezember 2025 lädt der Projektchor und die Camerata an St. Ludwig um 17:00 Uhr zu einem festlichen Konzert in die Kirche St. Ludwig ein. Auf dem Programm stehen zwei Meisterwerke des Barock: Antonio Vivaldis „Magnificat“ und „Gloria“.

Unter der Leitung von Martin Hirsch musizieren der Projektchor und das Ensemble Camerata gemeinsam mit renommierten Solistinnen:

• Violetta Hellwig, Sopran

• Barbara Altvater, Sopran

• Barbara R. Grabowski,

Die beiden Werke Vivaldis zählen zu den beliebtesten geistlichen Kompositionen des Barock. Mit ihrer klanglichen Vielfalt, emotionalen Tiefe und festlichen Strahlkraft sind sie wie geschaffen für die Adventszeit. Das Konzert verspricht ein intensives Musikerlebnis, das sowohl Liebhaber barocker Musik als auch neugierige Musikinteressierte begeistern wird.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Quelle:

Bild (Konrad): St. Ludwig

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 11:27