  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.11.2025, 11:37 Uhr

Limburgerhof/Neuhofen – Einbrüche in Wohnhäuser – Zeugen gesucht

Limburgerhof/Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Mittwoch (12.11.2025), 16:45 Uhr, und Donnerstag (13.11.2025), 6 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Jahnstraße (Höhe Münzweg) in Neuhofen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Am Donnerstag, zwischen 13 und 19 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Röntgenweg in Limburgerhof eingebrochen. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und einen Tresor. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.  

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 11:37

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer – Veranstaltungen im Rahmen der SchUM-Kulturtage – Im November setzen sich die SchUM-Kulturtage mit zwei Veranstaltungen in Speyer fort.

    • Speyer – Veranstaltungen im Rahmen der SchUM-Kulturtage – Im November setzen sich die SchUM-Kulturtage mit zwei Veranstaltungen in Speyer fort.
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 19. November 2025, gibt es um 15 Uhr Klezmer-Musik von Feinsten mit der Band Stetl Tov. Die Veranstaltung findet in der Stadthalle statt, der Eintritt ist frei. Die Band Stetl Tov wurde 2010 gegründet und vereint fünf Musiker*innen: Heike Scheuer (Klarinette und Gesang), Liana Mogilevskaja (Violine und Gesang), Christoph Lübbe (Viola), ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Anklage gegen Polizisten erhoben – Er soll einem Mann Marihuana untergeschoben haben

    • Mannheim – Anklage gegen Polizisten erhoben – Er soll einem Mann Marihuana untergeschoben haben
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger Anklage zum Amtsgericht Mannheim erhoben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dem Polizeibeamten wird im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt: Am 28.03.2024 wurde ein Mann im Rahmen eines Einsatzes kontrolliert und aufgrund eines bestehenden Sicherungshaftbefehls in eine ... Mehr lesen»

      • Weinheim – „Nie wieder Krieg“ – Freiluftausstellung mit Soldatenbrettern von Bali Tollak auf dem Hauptfriedhof Weinheim

    • Weinheim – „Nie wieder Krieg“ – Freiluftausstellung mit Soldatenbrettern von Bali Tollak auf dem Hauptfriedhof Weinheim
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort gibt es auf dem Hauptfriedhof eine besondere Freiluftinstallation des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: Unter dem Titel „Nie wieder Krieg“ sind dort sieben ausgewählte „Soldatenbretter“ der bayerischen Künstlerin Bali Tollak zu sehen. Die Ausstellung war zuvor bereits in mehreren Gemeinden in Nordbaden zu Gast und macht nun erstmals Station in Weinheim. Die rund ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Musikalisch, historisch, märchenhaft – Ein adventlicher Rundgang durch die Weinheimer Altstadt mit Franz Piva

    • Weinheim – Musikalisch, historisch, märchenhaft – Ein adventlicher Rundgang durch die Weinheimer Altstadt mit Franz Piva
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Zauber der festlich geschmückten Weinheimer Altstadt lädt Stadtführer Franz Piva am Donnerstag, 4. Dezember 2025, zu einer besonderen Weihnachtsführung ein. Beginn ist um 17 Uhr am Marktplatzbrunnen. Der Rundgang verbindet musikalische Elemente, historische Hintergründe und traditionelle Bräuche zu einem stimmungsvollen Adventserlebnis. An fünf Stationen werden unterschiedliche Facetten der Weihnachtszeit lebendig. Am ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vorbote der fünften Jahreszeit: Dämmerumzug zieht am 15. November durch die Innenstadt

    • Ludwigshafen – Vorbote der fünften Jahreszeit: Dämmerumzug zieht am 15. November durch die Innenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude auf die Fastnacht steigt: Am Samstag, 15. November, verwandelt sich die Ludwigshafener Innenstadt erneut in eine Bühne für schaurige Gestalten, bunte Kostüme und laute Rhythmen. Der traditionelle Dämmerumzug zieht zum 13. Mal durch die City – organisiert von den Guggemusikern „Die Huddelschnuddler“ und dem Großen Rat. Ab 17:11 Uhr ... Mehr lesen»

      • Heiligkreuzsteinach – Brand eines Wohnwagens

    • Heiligkreuzsteinach – Brand eines Wohnwagens
      Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Wohnwagenbrands auf einem Campingplatz in Heiligkreuzsteinach alarmiert. Gegen 10.15 Uhr war auf einem Campingplatz im Ortsteil Eiterbach der Wohnwagen eines Dauercampers in Brand geraten. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Heiligkreuzsteinach und Lampenhain brannte ein Wohnwagen der Marke Knaus komplett ab. Da der Wohnwagen frei ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Bodenverunreinigung durch Ölspur

    • Grünstadt – Bodenverunreinigung durch Ölspur
      Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 04.09.2025 wurde am Grünstadter Berg eine größere Ölspur festgestellt. Die Spur erstreckte sich auf einer Länge von über 200 Metern über Asphalt, Feldweg sowie Grasabschnitten. Zur Reinigung wurde eine Fachfirma herangezogen und der Abtrag von mehreren Kubikmetern Erdreich war von Nöten. Die Schadenshöhe beträgt 22.000 EUR. Die Kriminalpolizei Neustadt ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Improvisationsworkshop Jazz in der Musikschule

    • Mannheim – Improvisationsworkshop Jazz in der Musikschule
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Kooperation mit der IG Jazz Rhein-Neckar veranstaltet die Musikschule Mannheim zum fünften Mal einen Improvisationsworkshop mit anschließender Jazz Jam Session, die sich an Schülerinnen und Schüler sowie an Amateurmusikerinnen und -musiker richtet. Am INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Samstag, den 22. November, von 14.30 – 18:00 im Börsensaal der Musikschule Mannheim, ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Jahresverbrauch bei Stadtwerken melden

    • Hockenheim – Jahresverbrauch bei Stadtwerken melden
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Hockenheim benötigen für die Jahresendabrechnung von Strom, Gas und Wasser bis zum 11. Dezember 2025, die aktuellen Zählerstände der Verbraucher. Die Stadtwerke werden dafür wie gewohnt wieder Ablesekarten versenden. Sie bitten deshalb alle Kunden um Unterstützung und Hilfe. Wenn bis zum Stichtag keine Zählerstände vorliegen, wird der Verbrauch ... Mehr lesen»

      • Heidelberg/Neckargemünd: Abweichender Betrieb wegen Martinsumzügen

    • Heidelberg/Neckargemünd: Abweichender Betrieb wegen Martinsumzügen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg und Neckargemünd finden am Sonntag, 16. November, und Montag, 17. November 2025, die diesjährigen Martinsumzüge statt. Dies führt zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ziegelhausen gültig am 16. November von etwa 16:45 Uhr bis etwa 18:30 Uhr Linie 34 Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Haarlass ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com