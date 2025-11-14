Landau – Stellungnahme des Landauer Stadtrats und der Landauer Stadtspitze zur Morddrohung gegen Bürgermeister Lukas Hartmann

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Stellungnahme des Stadtrats und der Stadtspitze Landau: Kein Platz für Hass und Hetze – Landau steht geschlossen hinter Bürgermeister Lukas Hartmann

Mit großer Bestürzung haben wir den widerwärtigen Mordaufruf gegen Bürgermeister Lukas Hartmann im sozialen Netzwerk Facebook zur Kenntnis genommen. Solche Angriffe überschreiten jede Grenze – sie sind nicht nur Angriffe auf eine Person, sondern auf unsere gesamte demokratische Gemeinschaft.

Wir stehen geschlossen hinter Lukas Hartmann. Hass, Hetze und Gewalt – ob im Netz oder auf der Straße – haben in Landau keinen Platz. Worte haben Konsequenzen: Was digital beginnt, kann in der realen Welt Menschenleben gefährden. Darum sagen wir mit aller Klarheit: Wir dulden das nicht.

Unsere Stadt steht für Respekt, Zusammenhalt und eine lebendige, demokratische Streitkultur. Unterschiedliche Meinungen gehören zu einer offenen Gesellschaft, aber Drohungen und Gewalt sind niemals ein Mittel der Auseinandersetzung.

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gemeinsam gegen Hass und Hetze zu stellen. Demokratie lebt vom Mut der Vielen – nicht von der Lautstärke der Hassenden.

Stadtrat und Stadtspitze der Stadt Landau

Quelle: Stadt Landau Foto / Text

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 09:20