Hockenheim – Jahresverbrauch bei Stadtwerken melden

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Hockenheim benötigen für die Jahresendabrechnung von Strom, Gas und Wasser bis zum 11. Dezember 2025, die aktuellen Zählerstände der Verbraucher. Die Stadtwerke werden dafür wie gewohnt wieder Ablesekarten versenden. Sie bitten deshalb alle Kunden um Unterstützung und Hilfe. Wenn bis zum Stichtag keine Zählerstände vorliegen, wird der Verbrauch geschätzt. Dadurch besteht das Risiko, dass der neue Abschlagsbetrag zu hoch festgesetzt wird und sogar später eine hohe Nachzahlung fällig wird. Alternativ können die Zählerstände über das Internet über ein speziell eingerichtetes Ableseportal übermittelt werden. So können die Kunden im angegebenen Zeitraum selbst entscheiden, wann sie die Zählerstände ablesen. Unter www.stadtwerke-hockenheim.de gibt es auf der Startseite einen Bereich „Online-Zählerstandsmeldung“ für die Zählerstanderfassung. Um die Zählerstände zu übermitteln, benötigt man einen Zugangscode. Der Zugangscode ist auf dem Anschreiben verzeichnet und gilt einmal ausschließlich für die Zählerstandübermittlung.

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 13:13