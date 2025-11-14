Heidelberg – Sportentwicklung in der Stadt: Interessierte können sich am 21. November einbringen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg und das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg aktualisieren derzeit die Sportentwicklungsplanung der Stadt Heidelberg. Die Sportentwicklungsplanung soll dabei helfen, gute Rahmenbedingungen in Heidelberg zu schaffen, um passgenaue Sportangebote machen zu können, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs sind herzlich zu einem Workshop am Freitag, 21. November 2025, von 17 bis 21.30 Uhr ans Institut für Sport und Sportwissenschaft, Im Neuenheimer Feld 700, eingeladen. Bei der Veranstaltung werden die Ergebnisse einer aktuellen Befragung zum Sport- und Bewegungsverhalten in Heidelberg vorgestellt und diskutiert. Außerdem besteht die Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen zur Sportentwicklung in Heidelberg einzubringen.

Aus organisatorischen Gründen wird vorab um eine Anmeldung zu der Veranstaltung gebeten auf der Internetseite https://sep.issw-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 23:18