Heidelberg – Rechtzeitig an gültige Ausweisdokumente denken

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Abgelaufene oder bald ungültige Ausweise und Reisepässe sollten frühzeitig erneuert werden. Termine in einem der Bürgerämter können dafür online unter termin.heidelberg.de vereinbart werden. Jedes Jahr werden viele Reisepässe im Expressverfahren beantragt – oft kurz vor einer Reise. Das zeigt, dass die Gültigkeit von Ausweisdokumenten häufig erst spät überprüft wird. Da Expressverfahren mit höheren Gebühren verbunden sind, lohnt sich eine rechtzeitige Planung.

Um Probleme bei Kontrollen, etwa an Grenzübergängen, zu vermeiden, sollte ein neues Ausweisdokument rechtzeitig vor Ablauf beantragt werden. Für jedes Reiseland gelten eigene Einreisebestimmungen. Diese legen fest, welches Dokument bei der Einreise erforderlich ist. Daher ist es wichtig, sich vor Reisebeginn über die aktuellen Vorgaben des Ziellandes zu informieren – beispielsweise auf der Webseite des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de.

Ein Ausweisdokument kann auch vor Ablaufdatum ungültig werden – zum Beispiel, wenn das Lichtbild keine eindeutige Identifizierung mehr zulässt. Deshalb ist es sinnvoll, regelmäßig zu prüfen, ob das Dokument noch einwandfrei zur Identifizierung geeignet ist.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 23:11