Heidelberg – Neues Projekt in der Vorhabenliste – Entwicklung des Garagenhofs Boxbergring – Am Waldrand zur Verbesserung der Nahversorgung

Heidelberg / Metropolewgion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Vorhabenliste informiert die Stadt Heidelberg regelmäßig in Form kurzer Steckbriefe über wichtige städtische Projekte und Vorhaben. Die Liste dient der frühzeitigen Information, fördert den Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft und gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Projekte und Vorhaben mitzugestalten. In der Sitzung am 13. November 2025 hat der Heidelberger Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Vorhabenliste um folgendes Projekt zu ergänzen:

Entwicklung des Garagenhofs Boxbergring / Am Waldrand zur Verbesserung der Nahversorgung

Die Aufrechterhaltung und zukunftsorientierte Entwicklung der Nahversorgung im Stadtteil stellt ein zentrales Ziel des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) Boxberg dar. Der Gemeinderat hat 2022 das Einzelhandelskonzept für Heidelberg beschlossen, das die Schaffung eines Nahversorgungsstandortes im Boxberg zum Ziel hat. Damit sollen die Versorgungslücken im Lebensmittelbereich in den Bergstadtteilen geschlossen werden. Die Versorgungssituation hat sich durch weitere Geschäftsschließungen in den vergangenen Jahren nochmals verschärft. Im Rahmen einer städtebaulichen Untersuchung des Boxbergs wurde das Garagenhof-Grundstück an der Kreuzung Boxbergring / Am Waldrand als ein Potenzialstandort identifiziert, der sich für eine Entwicklung mit einem neuen Nahversorger eignet. Mit einem neuen Nahversorger an diesem Standort soll die Versorgungslage in den Bergstadtteilen langfristig verbessert werden.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss werden folgende sechs Vorhaben nicht mehr in der Vorhabenliste veröffentlicht, da sie abgeschlossen, aufgehoben oder in die laufenden Verwaltungsaufgaben übergegangen sind:

• Bebauungsplan Kirchheim – Innovationspark, 1. Änderung

• Bebauungsplan Altstadt „Villenanlagen oberhalb des Schlosses“ und Veränderungssperre

• Modernisierung und Neugestaltung des Keltenwegs sowie der Keltenausstellung

• Leitstellenzusammenschluss Integrierte Leitstelle Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis gGmbH

• Sanierung Kinderspielplatz Jellinekstraße, Emmertsgrund

• Neubau der Kindertagesstätte Stettiner Straße

Nach Abschluss der sechs genannten Vorhaben besteht die November-Vorhabenliste 2025 aus 90 Vorhaben und kann unter www.heidelberg.de/vorhabenliste eingesehen werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 22:40