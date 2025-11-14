Heidelberg/Neckargemünd: Abweichender Betrieb wegen Martinsumzügen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg und Neckargemünd finden am Sonntag, 16. November, und Montag, 17. November 2025, die diesjährigen Martinsumzüge statt. Dies führt zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.

Ziegelhausen

gültig am 16. November von etwa 16:45 Uhr bis etwa 18:30 Uhr

Linie 34

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Haarlass und Peterstaler Straße

Entfall der Haltestellen Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle, Neuer Weg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm und Kreuzgrundweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Mittlerer Rainweg und Rainweg

Linie 36

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Köpfel und Textilmuseum bzw. Kleingemünder Straße

Entfall der Haltestellen Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Rainweg und Mittlerer Rainweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Rosensteige, Neuer Weg, Neckarhelle und Stiftsmühle

Neckargemünd

gültig am 17. November von etwa 18 Uhr bis etwa 19:30 Uhr

Linie 35

Fahrtrichtung Wieblingen Nord

Umleitung zwischen Eichendorffstraße und Schützenhausbrücke

Entfall der Haltestellen Friedrich-Ebert-Straße, Stadttor, Letzter Heller und Hanfmarkt

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kreisstraße (in Wiesenbach) und Neckargemünd Friedhof

Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum

Umleitung zwischen Schützenhausbrücke und Herrenweg

Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Neckargemünd Altes Rathaus, Stadttor, Friedrich-Ebert-Straße und Dreikreuzweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Neckargemünd Friedhof und Kreisstraße (in Wiesenbach)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 13:10