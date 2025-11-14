Heidelberg/Neckargemünd: Abweichender Betrieb wegen Martinsumzügen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg und Neckargemünd finden am Sonntag, 16. November, und Montag, 17. November 2025, die diesjährigen Martinsumzüge statt. Dies führt zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.
Ziegelhausen
gültig am 16. November von etwa 16:45 Uhr bis etwa 18:30 Uhr
Linie 34
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Haarlass und Peterstaler Straße
Entfall der Haltestellen Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle, Neuer Weg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm und Kreuzgrundweg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Mittlerer Rainweg und Rainweg
Linie 36
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Köpfel und Textilmuseum bzw. Kleingemünder Straße
Entfall der Haltestellen Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Rainweg und Mittlerer Rainweg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Rosensteige, Neuer Weg, Neckarhelle und Stiftsmühle
Neckargemünd
gültig am 17. November von etwa 18 Uhr bis etwa 19:30 Uhr
Linie 35
Fahrtrichtung Wieblingen Nord
Umleitung zwischen Eichendorffstraße und Schützenhausbrücke
Entfall der Haltestellen Friedrich-Ebert-Straße, Stadttor, Letzter Heller und Hanfmarkt
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kreisstraße (in Wiesenbach) und Neckargemünd Friedhof
Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum
Umleitung zwischen Schützenhausbrücke und Herrenweg
Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Neckargemünd Altes Rathaus, Stadttor, Friedrich-Ebert-Straße und Dreikreuzweg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Neckargemünd Friedhof und Kreisstraße (in Wiesenbach)
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 13:10