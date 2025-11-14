Heidelberg – L 600a bei Heidelberg: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am „Grasweg“ und „Pleikartsförster Hof“ – Abschluss der Baumaßnahme am Freitag, 14. November 2025- “

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit Montag, 13. Oktober 2025, die Bushaltestellen am „Grasweg“ und am „Pleikartsförster Hof“ an der L 600a bei Heidelberg barrierefrei umgebaut (Pressemitteilung vom 29. September 2025). Im Zuge der Baumaßnahme wurden an den Haltestellen insbesondere die Bordsteine am Bussteig erhöht und taktile Leitelemente verlegt, um einen barrierefreien Ein- und Ausstieg in den Bus zu ermöglichen. Die Maßnahme wurde in zwei Bauabschnitten ausgeführt, um die Beeinträchtigungen für die Radfahrenden und zu Fuß Gehenden möglichst zu reduzieren. Nachdem der erste Bauabschnitt am 22. Oktober beendet wurde, wurde in den letzten Wochen der zweite Bauabschnitt mit den Haltestellen Pleikartsförster Hof – Fahrtrichtung Schwetzingen sowie Grasweg – Fahrtrichtung Heidelberg umgesetzt (Pressemitteilung vom 22. Oktober 2025). Im Laufe des heutigen Freitags, 14. November 2025, wird die Verkehrssicherung abgebaut und die Haltestellen für die Nutzer freigegeben. Die Gesamtmaßnahme kann somit termingerecht abgeschlossen werden. Das Land Baden-Württemberg investiert für den barrierefreien Umbau der Haltestellen rund 150.000 Euro. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmenden für Ihr Verständnis. Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW – App zu finden.

Quelle: Regierungspräsidium Karlsruhe

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 23:28