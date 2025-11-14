Heidelberg – Kultur macht wir! Kulturzentrum Karlstorbahnhof feiert 30. Jubiläum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Dezember 1995 öffnete der Karlstorbahnhof in Heidelberg seine Türen. Das Ziel: Gesellschaftlich engagierte Kultur ermöglichen und dabei so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Schnell hat sich das Soziokulturelle Zentrum mit seinem vielfach ausgezeichneten Programm weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Der Erfolg führte 2022 zum Umzug in ein neues, größeres Haus in der Heidelberger Südstadt. Die Publikumszahlen sind seitdem noch einmal deutlich gestiegen. Das Kulturzentrum ist heute eine der mit Abstand größten Kultureinrichtungen in der Stadt. Vom 5. bis zum 7. Dezember lädt der Karlstorbahnhof jetzt dazu ein, sein 30. Jubiläum gemeinsam zu feiern: mit Erinnerungen, neuen Ideen und jeder Menge Kulturprogramm.

Einen ihrer ersten Konzertbesuche erlebte die heutige Geschäftsführerin Cora Maria Malik im Karlstorbahnhof. Ein Auftritt der Band Nightmares on Wax war für sie der Einstieg in eine bis heute andauernde Begeisterung für Kunst, Kultur und Soziokultur. Ähnlich wie ihr geht es inzwischen mehreren Generationen von Besucher*innen. Der Karlstorbahnhof Heidelberg wird im Dezember 30 Jahre alt.

„Für mich ist der Karlstorbahnhof ein Ort, an dem man viele Erfahrungen gleichzeitig machen kann: Neues entdecken und in Bekanntem schwelgen. Freunde treffen und neue Menschen kennenlernen. Kultur gibt uns allen die wunderbare Möglichkeit, sich auf Künstler*innen und Menschen einzulassen und so immer neue Perspektiven zu erkennen und zu verstehen. Dadurch entsteht ein natürliches Gefühl für Gemeinschaft. Das macht solche offenen und wandlungsfähigen Kulturorte wie den Karlstorbahnhof unersetzlich in einer Stadt.“, erklärt Cora Maria Malik. Zum 30. Jubiläum organisiert der Karlstorbahnhof darum ein Programm, das neben wohligen Erinnerungen vor allem auf Austausch und gemeinsame Erlebnisse setzt.

Freitag, 5. Dezember: Zum Wert der Soziokultur

Los geht es am Freitag, 5. Dezember mit der Frage nach dem „Wert der Soziokultur“. Was etwas sperrig klingt, ist eine Einladung vor allem an professionelle Kulturakteur*innen, aber auch an alle anderen Interessierten, sich gemeinsam mit der Gegenwart und Zukunft gesellschaftlich engagierter Kulturarbeit zu beschäftigen. Dazu hat der Karlstorbahnhof in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren (LAKS) Baden-Württemberg ein zweiteiliges Angebot organisiert. Los geht es um 16 Uhr mit einem Workshop von Radikale Töchter für alle, die etwas radikal Neues wagen wollen. Radikale Töchter inspirieren in ihren Workshops zu wirkungsvollen, außergewöhnlichen Formen der politischen Teilhabe. Ihr Trainingsplan aus Aktion, Kunst und Politik ist darauf ausgerichtet, den Funken zu entfachen – zu zeigen, wie einfach es sein kann, ins Handeln zu kommen. Ab 18 Uhr folgen ein Impulsvortrag des Soziologen Dr. Ulf Bohmann sowie eine Paneldiskussion. Ulf Bohmann ist Vertretungsprofessor für soziologische Theorien an der Technischen Universität Chemnitz. Er forscht zu Theorien des Politischen und zur politischen Soziologie der Demokratie. Er ist in Chemnitz bei der Konzeption und wissenschaftlichen Begleitung der Kulturhauptstadt Europas beteiligt. Sowohl Workshop als auch Vortrag sind kostenfrei. Beide Veranstaltungsteile können nacheinander oder auch separat voneinander besucht werden. Um Voranmeldung wird gebeten unter: http://bit.ly/47Bd9Yf

Samstag, 6. Dezember: 30 Jahre Clubkultur

Der Club war von Beginn an ein prägender Bestandteil des Karlstorbahnhof-Programms. Unzählige Menschen haben hier gefeiert und gelernt, was Clubkultur bedeutet: Die wummernden Bässe, das Gemeinschaftsgefühl, die Ekstase durchfeierter Nächte. Zum Jubiläum kommen am 6. Dezember Erinnerung und Gegenwart für eine Nacht zusammen. Rund 15 verschiedene Partyreihen und Kollektive aus den letzten 30 Jahren stellen ihre DJs auf drei Floors an die Plattenteller. Die Spannbreite reicht von der Deutsch-Rap und Hip Hop Party Bambule über die indischen Sounds der Bombay Boogie Night, Funk, Soul und Jazz mit Tight’n Up, Indie und Brit Pop mit Rollercoaster und Chop Suey Club, die 80er Jahre Hits der Reihe Go 80s bis hin zu verschiedenen Generationen von Elektro und Techno mit Fact or Fiction und den Heidelberg Allstars. Eine Nacht um gemeinsam die Clubkultur zu feiern – gestern, heute und forever. Los geht es ab 21 Uhr. Tickets gibt es unter www.karlstorbahnhof.de mit einem solidarischen Preissystem in drei Kategorien:

Normalpreis: 13 €

Teilhabeticket für alle, die sich den Normalpreis nicht leisten können: 3 €

Förderticket für alle, die die Finanzierung der Party und die Kulturarbeit des Karlstorbahnhofs unterstützen wollen: 33 €

Sonntag, 7. Dezember: Jubiläumsfest

Am Sonntag, 7. Dezember lädt der Karlstorbahnhof mit einem großen Jubiläumsfest ein zu Kunst und Kultur zum gemeinsam Erleben, Mitmachen, Anfassen und Selbstgestalten. Das ganze Haus ist geöffnet und bietet Programm für alle Altersgruppen. Im Saal gibt es bei einer speziellen Jubiläumsausgabe des beliebten Melle X Mas Markt Stände Kreativer aus der gesamten Region. In der Zentrale warten verschiedene Kreativaktionen. Im Meeting-Raum organisieren die Vereine des Eine-Welt-Zentrum den ganzen Tag über Workshops rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und globale Gerechtigkeit. Im TiK steht für alle ab 3 Jahren das Mitmach-Tanz- und Musiktheaterstück „NOCHMAL!“ der Silent Cosmonauts auf dem Programm. Und im Klub gibt es Bad Ass Bingo, Community Singen und ein Cosy Concert mit Hannah Jaha. Los geht es ab 11 Uhr. Das Programm endet gegen 18 Uhr. Tickets gibt es vor Ort an der Tageskasse für 3 €.

Das Jubiläumswochenende des Karlstorbahnhofs wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung.

Alle Infos zum Jubiläumsprogramm gibt es hier: https://www.karlstorbahnhof.de/kulturmachtwir/

Foto: Joe Pohl

