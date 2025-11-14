Heidelberg – Jüdische Kultusgemeinde künftig im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit vertreten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jüdische Kultusgemeinde Heidelberg soll künftig im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit (ASC) der Stadt Heidelberg vertreten sein. Das hat der Gemeinderat am 13. November 2025 einstimmig beschlossen. Eine Vertretung der Gemeinde wird als nicht gemeinderätliches, beratendes Mitglied in den Ausschuss berufen.

Die Jüdische Kultusgemeinde Heidelberg ist eine von zehn Gemeinden unter dem Dach der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, die in Baden-Württemberg der Liga der freien Wohlfahrtspflege angehört. In Heidelberg sind bislang fünf Verbände der Liga als beratende Mitglieder im ASC vertreten: der Caritasverband Heidelberg e. V., die Arbeiterwohlfahrt Heidelberg, das Deutsche Rote Kreuz (DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e. V.), das Diakonische Werk Heidelberg sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband.

Neben diesen gehören unter anderem das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung, die AG Heidelberger Frauenverbände, der Jugendgemeinderat, der Beirat von Menschen mit Behinderungen, die Kinderbeauftragten und der Migrationsbeirat zu den beratenden Mitgliedern des Ausschusses.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 22:55