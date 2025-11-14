Heidelberg – Gemeinderat beschließt kommunale Biotopverbundplanung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat am 13. November 2025 die kommunale Biotopverbundplanung einstimmig beschlossen. Die Planung konkretisiert den landesweiten Fachplan Biotopverbund für Heidelberg, umfasst rund 4.155 Hektar in allen 15 Stadtteilen und benennt 16 Schwerpunktbereiche sowie lokale und regionale Verbundachsen.

Vorgesehen sind unter anderem Maßnahmen zur Pflege und Sicherung wertvoller Flächen, zur Wiederherstellung von Streuobstbeständen und zum Zurückdrängen invasiver Neophyten. Zwei Pilotmaßnahmen sind kurzfristig auf städtischen Flächen in der ehemaligen Kiesgrube „Engelhorn“ (Grenzhof) und im Gewann „Waldäcker“ (Kirchheim) empfohlen.

Die Erstellung der Planung wurde zu 90 Prozent mit Landesmitteln gefördert; nach dem Beschluss sind Maßnahmen teils bis zu 70 Prozent förderfähig. Die kommunale Biotopverbundplanung ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe fachlich abgestimmt, ergänzt die Biodiversitätsstrategie der Stadt und fließt in die regionale Biotopverbundplanung des Nachbarschaftsverbands ein.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 22:49