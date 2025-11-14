Frankenthal – Neue Trau-Locations in Frankenthal – Congressforum und Victor’s Residenz-Hotel erweitern Angebot ab 2026

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer in Frankenthal den Bund fürs Leben schließen möchte, hat ab dem kommenden Jahr noch mehr Auswahl: Neben den traditionellen Trauungen im Rathaus bietet das Standesamt Frankenthal 2026 erstmals standesamtliche Eheschließungen im Con-gressforum Frankenthal und im Victor’s Residenz-Hotel Frankenthal an. Damit erwei-tert die Stadtverwaltung das Angebot für Paare, die sich in einem besonderen Ambi-ente das Ja-Wort geben möchten. „Mit den neuen Traulocations schaffen wir für Heiratswillige in Frankenthal die Mög-lichkeit, ihren schönsten Tag ganz individuell zu gestalten“, sagt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Ob klassisch im Trausaal im Rathaus, festlich im Spiegelsaal des Congressforums oder über den Dächern der Stadt im Victor’s Hotel – jedes Paar soll den Rahmen finden, der zu ihm passt. Wir freuen uns, dass wir in Kooperation mit starken lokalen Partnern ein so attraktives Angebot machen können.“

Sondertermine und Locations im Überblick

Im Congressforum Frankenthal stehen 2026 an fünf Samstagen – 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 15. August und 19. September – jeweils vier Trautermine zwischen 10 und 14 Uhr im Spiegelsaal zur Verfügung.Neu im Programm ist außerdem die Möglichkeit, sich im Victor’s Residenz-Hotel Frankenthal standesamtlich trauen zu lassen. Hier können sich Paare zum ersten Mal am 6. Juni in stilvollem Ambiente über den Dächern der Stadt das Ja-Wort geben und anschließend direkt vor Ort auf ihre Ehe anstoßen. Weitere Trauungen finden am 3. Juli, 31. Juli und 4. September, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr statt. Auch im Rathaus bietet das Standesamt zusätzliche Sondertermine an: An den Samstagen 6. Juni (Strohhutfest-Samstag), 4. Juli, 1. August und 5. September 2026 finden dort ebenfalls Trauungen statt, jeweils zwischen 10 und 13 Uhr. So können sich Paare am 6. Juni entscheiden, ob sie sich lieber vormittags im Rathaus mit Strohhutfestflair oder nachmittags abseits vom Festtrubel das Ja-Wort geben möchten.



OB Meyer traut im Congressforum

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer hat sich anlässlich der Einführung der neuen Trauorte im Sommer zum Eheschließungsstandesbeamten ausbilden lassen. Einen der ersten Trautermine im Congressforum wird er persönlich übernehmen. Die Aus-wahl des betreffenden Paares richtet sich nach den terminlichen Möglichkeiten des Oberbürgermeisters; das ausgewählte Paar wird rechtzeitig informiert.

„Es ist mir eine besondere Freude, ein Paar selbst zu trauen und unseren neuen Trausaal im Congressforum damit auch persönlich einzuweihen“, sagt Oberbürger-meister Dr. Meyer.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Anmeldung zur Eheschließung erfolgt, jeweils ein halbes Jahr vor dem ge-wünschten Termin, ausschließlich beim Standesamt Frankenthal. Alle wichtigen In-formationen rund um Voraussetzungen, Termine und Abläufe finden heiratswillige Paare online unter www.frankenthal.de/standesamt

Nach der Anmeldung können die Paare alle weiteren Details – etwa zur Raumgestal-tung, musikalischen Begleitung oder gastronomischen Angeboten – direkt mit dem Congressforum Frankenthal bzw. dem Victor’s Hotel besprechen. Für die Nutzung der externen Locations fallen zusätzliche Kosten an, die direkt mit den Anbietern vereinbart werden.

