Edenkoben – Bitburger Verbandspokal: Halbfinal-Begegnungen ausgelost

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Halbfinalspiele des Bitburger Verbandspokals stehen fest! Die Auslosung fand in der Geschäftsstelle des SWFV statt – als Losfee durfte unser Ehrenpräsident und zugleich DFB-Ehrenmitglied Dr. Hans-Dieter Drewitz die Paarungen ziehen. Durch das Programm führte Klaus Karl (Vorsitzender des Verbandsspielausschusses), der gewohnt souverän und informativ durch die Auslosung leitete.

Im Lostopf befanden sich noch zwei Verbandsligisten, ein Oberligist und ein Regionalligist – entsprechend spannend verlief die Ziehung. Die Halbfinalspiele werden am 17.03. und 18.03.2026 ausgetragen und bringen folgende Begegnungen hervor:

Halbfinale – Bitburger-Verbandspokal 2025/26

Dienstag, 17.03.2026 (19:30 Uhr) TuS Mechtersheim (Verbandsliga Südwest) vs. TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)

Mittwoch, 18.03.2026 (19:30 Uhr) FC Bienwald Kandel (Verbandsliga Südwest) vs. FK 03 Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

Wir dürfen uns auf zwei spannende Duelle freuen – mit der Chance, dass mindestens ein Verbandsligist sogar den Einzug ins Finale schafft. Viel Erfolg allen teilnehmenden Teams!

Quelle SWFV

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 12:01