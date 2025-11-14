Bad Dürkheim – Einbruch in Lebensmittelmarkt in Freinsheim: Unbekannte Täter steigen über Dach in Büro ein

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie die Polizei mitteilt kam es am 13.11.zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Freinsheim.

(ots)

Um 05:44 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim über einen mutmaßlichen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Freinsheim informiert. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass das Büro des Marktes nicht betreten werden konnte und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten öffneten gemeinsam mit dem Personal die klemmende Bürotür und stellten fest, dass bislang unbekannte Täter in das Büro eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das Dach Zutritt zum Gebäude. Im Büro wurde ein Tresor aufgebrochen.

Konkrete Angaben über den entstandenen Sachschaden und über das Stehlgut liegen noch nicht vor.

Eine Absuche des Marktes verlief ohne Feststellungen zu den flüchtigen Tätern. Die Feuerwehr unterstützte mit einer Drehleiter die Überprüfung des Dachs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 14. November 2025, 08:50