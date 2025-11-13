Wiesloch – 26-jähriger Mann wegen des Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am 12.11.2025 gegen 5 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann von einem Zeugen im Bereich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle. Aufgrund der Spurenlage am Tatort gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus, weshalb die Kriminalpolizei Heidelberg eine Sonderkommission unter dem Namen „Pratum“ einrichtete. Intensive Ermittlungen ergaben schnell einen Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen, weswegen das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erließ. Am Vormittag des 13.11.2025 konnte der Tatverdächtige im Bereich Stuttgart festgenommen werden. Am 14.11.2025 wird der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die über die Invollzugsetzung des Haftbefehls zu entscheiden haben wird. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatablauf dauern noch an.

Weiterhin sucht die SoKo „Pratum“ nach Zeugen, welche im Bereich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf einen Streit beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:32