Viernheim – Tauschen statt kaufen – Stadtbibliothek startet weihnachtliches Tauschregal

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Weihnachtsdeko tauschen statt kaufen“ setzt die Stadtbibliothek in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Kreativität. Ab Mittwoch, 19. November, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an einem weihnachtlichen Tauschregal zu beteiligen: Wer gut erhaltene Dekorationsartikel wie Baumkugeln, Kerzenhalter, Lichterketten oder Tischschmuck übrig hat, kann sie dort zur Weitergabe ablegen, sich im Gegenzug selbst inspirieren lassen und etwas Passendes mitnehmen.

Mitmachen ist unkompliziert und kostenlos

Das Prinzip ist denkbar einfach: Vorbeikommen, Dekoration abgeben oder mitnehmen – ganz ohne Anmeldung. Wichtig ist lediglich, dass die Gegenstände in gutem Zustand und weihnachtlich passend sind. Das Tauschregal steht im Foyer der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich dort umzusehen, eine kurze Pause einzulegen und die gemütliche Atmosphäre zu genießen.

Weihnachtsfreude gemeinsam gestalten

Die Aktion läuft bis zum 23. Dezember und richtet sich an alle Altersgruppen. Auch Kindertagesstätten, Schulen und Vereine sind eingeladen, sich zu beteiligen und das Angebot mitzugestalten. So entsteht ein kreativer und nachhaltiger Kreislauf, der Ressourcen spart und Weihnachtsfreude weitergibt. Geöffnet ist die Stadtbibliothek dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Für Rückfragen steht das Team der Stadtbibliothek telefonisch unter 06204 988 450 oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.viernheim.de/stadtbibliothek.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 09:44