Speyer/Südliche Weinstraße – Schockanruf – Übergabe von Goldmünzen im Wert von 125.000 EuroSchockanruf – Übergabe von Goldmünzen im Wert von 125.000 Euro

Speyer/Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 12. November 2025, wurde eine 77-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Gegen 12:20 Uhr erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf von einer angeblichen Enkelin. Diese schilderte, dass ihre Mutter bei Rot über eine Ampel gefahren sei und dadurch ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht worden wäre. Im weiteren Verlauf übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Staatsanwalt ausgab. Unter dem Vorwand einer erforderlichen Kaution forderte er Bargeld. Da die Seniorin angab, nur wenig Bargeld zu besitzen, bot sie an, Goldmünzen zur Zahlung der Kaution bereitzustellen. Daraufhin wurde ein Treffen am Amtsgericht Speyer in der Wormser Straße vereinbart. Gegen 14:30 Uhr übergab die 77-Jährige dort 50 Goldmünzen im Gesamtwert von rund 125.000 Euro an einen unbekannten Mann.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

– etwa 25 bis 30 Jahre alt

– lockige, dunkle, kurze Haare

– bekleidet mit blauer Jeans und einem dunkel bräunlichen Pullover

Nach der Übergabe entfernte sich der Täter zunächst zu Fuß in Richtung Innenstadt und stieg anschließend in einen blauen Kleinwagen mit RP-Kennzeichen, der in Richtung Luzerngasse davonfuhr. Wer hat eine verdächtige Person mit der Beschreibung vor dem Amtsgericht in Speyer gesehen und kann Hinweise zur Übergabe und zum Fluchtauto geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern

fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst

zu nennen.

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht

erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

– Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an

und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

– Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehende Personen.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informiren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

– Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

– Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

– Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 13:42