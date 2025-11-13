Speyer – Närrischer Start in die Kampagne – Vanessa I. übernimmt das Zepter bei der Speyerer Karnevalgesellschaft

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Für viele war der 11. November nur ein gewöhnlicher Dienstag – für die neue Prinzessin der SKG jedoch ein unvergesslicher Abend! Im „philipp eins“ startete die SKG mit viel Musik, Emotionen und einem Hauch von Glamour in die neue Kampagne. Nach dem traditionellen Kommando der Präsidentin Eva Wöhlert – „Kappen auf und Orden an!“ – blickte Martina Groeger auf eine erfolgreiche Jubiläumskampagne zurück. Sie berichtete von ausverkauften Sitzungen und begeisterten Gästen. Ebenso wurde das Motto der Fasnachtskampagne verkündet: „Die VR Bank ist jetzt mit dabei und macht den Weg für Fasnacht frei!“ So bedankte die Präsidentin Eva Wöhlert sich herzlichst für die Unterstützung durch die Sponsoren und allen Voran bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG. Als Bühnenpremiere meisterten die kleinsten der SKG, die Träubchen ihren ersten Tanz ausgezeichnet und eroberten die Herzen des Publikums im Sturm. Mit einer tränenreichen aber auch humorvollen Verabschiedung endete die Amtszeit von Tollität Megan I., die ihre Krone, Scherpe und Zepter an Vanessa I. übergab. Die neue Prinzessin ist kein unbeschriebenes Blatt im Verein: Die engagierte Auszubildende der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG tanzt selbst bei den Grooving Grapes und trainiert die Herrentanzgruppe Riesling Royal. Fast am 11.11. geboren, ist sie ein echtes Fasnachtskind – und bewies gleich zu Beginn ihr Talent, als sie mit dem Mutmach-Song „Cups – When I’m gone“die Herzen der Gäste eroberte.

Für viele Lacher sorgte Traudel Mornhinweg alias Edeltraud Ida Magdalena Mornhinweg geborene Welauer von und zu närrisch, die als „verschmähte Prinzessin“ das Publikum begeisterte. Mitreißende Rhythmen brachte anschließend die Gesangsgruppe Plan Beat auf die Bühne, während Horst Kapp als „Märchenonkel uff pälzisch“ das Publikum mit augenzwinkernden Geschichten verzauberte. Musiker Dieter Gaschott sorgte den Abend über mit zahlreichen Schunkelrunden und der Vereinshymne „Heut Nacht wird durchgemacht“ für ausgelassene Stimmung. Ein besonderes Highlight war das Finale: Ein gemeinsamer Flashmob der Tanzgruppen Grooving Grapes und Riesling Royal, bei dem auch Prinzessin Vanessa I. mittanzte – ein gelungener Abschluss eines mitreißenden Abends. Nach diesem Auftakt steht fest: Die SKG darf sich auf eine stimmungsvolle Kampagne freuen, mit einer Prinzessin, die Herz, Humor und Bühnenpräsenz vereint.

Kartenvorverkauf für die SKG-Veranstaltungen

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen der SKG findet an zwei Samstagen, 15. November und 13. Dezember 2025, jeweils von 10 bis 13 Uhr im

Autohaus Neubeck – Mercedes/BYD (Wormser Landstraße 194, Speyer) statt. Ab dem 15. Dezember 2025 sind Karten ausschließlich online über das Ticketportal unter www.skg-speyer.de erhältlich.

Veranstaltungstermine 2026:

• Freitag, 06.02.2026 – Herrensitzung in der Stadthalle

• Samstag, 07.02.2026 – Faschingsparty „Remmidemmi“ in der Halle 101

• Donnerstag, 12.02.2026 (Schmutziger Donnerstag) – Damensitzung I in der Stadthalle

• Freitag, 13.02.2026 – Damensitzung II in der Stadthalle

• Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) – Kinderfasnacht in der Stadthalle

Quelle: Speyerer Karnevalgesellschaft e. V.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 14:44