Speyer – Närrischer Start in die Kampagne – Vanessa I. übernimmt das Zepter bei der Speyerer Karnevalgesellschaft

Für viele Lacher sorgte Traudel Mornhinweg alias Edeltraud Ida Magdalena Mornhinweg geborene Welauer von und zu närrisch, die als „verschmähte Prinzessin“ das Publikum begeisterte. Mitreißende Rhythmen brachte anschließend die Gesangsgruppe Plan Beat auf die Bühne, während Horst Kapp als „Märchenonkel uff pälzisch“ das Publikum mit augenzwinkernden Geschichten verzauberte. Musiker Dieter Gaschott sorgte den Abend über mit zahlreichen Schunkelrunden und der Vereinshymne „Heut Nacht wird durchgemacht“ für ausgelassene Stimmung. Ein besonderes Highlight war das Finale: Ein gemeinsamer Flashmob der Tanzgruppen Grooving Grapes und Riesling Royal, bei dem auch Prinzessin Vanessa I. mittanzte – ein gelungener Abschluss eines mitreißenden Abends. Nach diesem Auftakt steht fest: Die SKG darf sich auf eine stimmungsvolle Kampagne freuen, mit einer Prinzessin, die Herz, Humor und Bühnenpräsenz vereint.
Kartenvorverkauf für die SKG-Veranstaltungen
Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen der SKG findet an zwei Samstagen, 15. November und 13. Dezember 2025, jeweils von 10 bis 13 Uhr im
Autohaus Neubeck – Mercedes/BYD (Wormser Landstraße 194, Speyer) statt. Ab dem 15. Dezember 2025 sind Karten ausschließlich online über das Ticketportal unter www.skg-speyer.de erhältlich.
Veranstaltungstermine 2026:
• Freitag, 06.02.2026 – Herrensitzung in der Stadthalle
• Samstag, 07.02.2026 – Faschingsparty „Remmidemmi“ in der Halle 101
• Donnerstag, 12.02.2026 (Schmutziger Donnerstag) – Damensitzung I in der Stadthalle
• Freitag, 13.02.2026 – Damensitzung II in der Stadthalle
• Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) – Kinderfasnacht in der Stadthalle
Quelle: Speyerer Karnevalgesellschaft e. V.
Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 14:44