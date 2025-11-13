Speyer – Nachtrag – Bürgerbüro – farbige Substanz versprüht – keine verletzten Personen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet bleibt heute das Bürgerbüro in Speyer geschlossen.

Mit Stand 12:00 Uhr am 13.11.2025 läuft aktuell ein polizeilicher Einsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde am heutigen Donnerstagmorgen eine farbliche Substanz in Pulverform im Eingangsbereich des Bürgerbüros verteilt.

Aufgrund dessen wurden Polizei und Feuerwehr verständigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Bürgerbüro zunächst geräumt. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten. Erste Untersuchungen der Substanz auf etwaige Gefährlichkeit verliefen negativ, weitere Untersuchungen werden noch durchgeführt. Durch die Polizei wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Aufgrund des laufenden Einsatzes und der laufenden Ermittlungen können derzeit keiner weiteren Angaben gemacht werden.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 12:43