Speyer – Bürgerbüro in der Maximilianstraße vorübergehend geschlossen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bürgerbüro in der Speyerer Maximilianstraße ist seit Donnerstagvormittag vorübergehend geschlossen. Grund dafür ist ein mutmaßlicher Vandalismusvorfall, der einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr notwendig machte. Der Bereich rund um das Gebäude wurde abgesperrt, Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort.

Die Stadtverwaltung bestätigte, dass das Bürgerbüro heute nicht öffnen werde und bat die Bevölkerung um Verständnis für die Einschränkungen. Zu den Hintergründen des Vorfalls äußerte sich die Polizei bislang nicht. Auch über mögliche Schäden ist derzeit nichts bekannt.

Die Stadt kündigte an, im Laufe des Tages weitere Informationen bereitzustellen.



Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 11:58