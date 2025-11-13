Sinsheimer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs trifft sich am 26. November um 16:30 in der GRN-Klim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf – Ängste, Unsicherheiten und viele Fragen tauchen auf. Der Austausch mit anderen Frauen in einer ähnlichen Situation kann Kraft, Mut und neue Perspektiven geben. Unter dem Motto der Frauenselbsthilfe Krebs e.V (FSH Krebs) „Betroffene helfen Betroffenen“ wurde in Sinsheim im Mai eine Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen gegründet. Das Angebot ist vielfältig und bietet auch gemeinsame Aktivitäten: Kreatives, Sport, Kultur, Ausflüge, Meditation und Entspannung sowie Spaß am Lachen. Willkommen sind alle Betroffenen, unabhängig von Alter, Krankheitsphase oder Behandlungssituation. Die Selbsthilfegruppe ergänzt das medizinische Angebot des Brustzentrums Sinsheim.

Das Treffen findet statt am 26. November um 16:30 Uhr im Raum Kraichgau der GRN-Klinik Sinsheim statt.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Necka

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:40