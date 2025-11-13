  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.11.2025, 22:32 Uhr

Sinsheim/Speyer – Landesauszeichnung für das Auto-Technik-Museum e. V. Die Technik Museen Sinsheim Speyer wurden als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet


Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Ende Oktober 2025 wurde das Auto-Technik-Museum e. V. vom Land
Baden-Württemberg als „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“
ausgezeichnet.

Mit dieser Ehrung würdigt das Land Einrichtungen, die ihre
Mitarbeitenden in ihrem freiwilligen Engagement unterstützen und damit einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes leisten. Insgesamt 34 Unternehmen in
Baden-Württemberg erhielten in diesem Jahr die Auszeichnung.

Vorgeschlagen wurde der Verein von der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim, mit der das Museum
seit Jahren partnerschaftlich verbunden ist. Im Team der Technik Museen Sinsheim Speyer
sind mehrere Ehrenamtliche aktiv, darunter die beiden frisch ausgelernten Auszubildenden
Laura Beigel und Hannah Fuchs, die sich seit Langem in der Freiwilligen Feuerwehr
engagieren. „Nur durch Menschen, die sich freiwillig einsetzen, kann anderen, oft schwer
verletzten, Menschen in Notlagen geholfen werden“, sagt Hannah Fuchs. „In einer Zeit, in der
häufig der eigene Vorteil im Vordergrund steht, ist es etwas Besonderes, dass unsere Museen
die Feuerwehr unterstützen und mir die Möglichkeit geben, für Einsätze freigestellt zu werden.
Dieses Vertrauen und diese Wertschätzung bedeuten mir sehr viel.“

Museumsleiter Andreas Hemmer betont, dass die Auszeichnung stellvertretend für das
gesamte Team steht: „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in
ihrer Freizeit für andere einsetzen. Diese Haltung prägt auch unser Haus. Sie steht für
Verantwortungsbewusstsein, Zusammenhalt und echtes Gemeinschaftsgefühl. Für uns ist es
selbstverständlich, dieses Engagement zu unterstützen.“

Wie wichtig freiwillige Mitarbeit ist, zeigt sich auch im Alltag der Technik Museen Sinsheim
Speyer. Die beiden Häuser werden vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum e. V. getragen.
Ohne den Beitrag zahlreicher engagierter Helferinnen und Helfer wären sie nicht das, was sie
heute sind. Ob bei der Pflege historischer Exponate, in der Veranstaltungsorganisation oder bei
Projekten wie dem Transport des U-Boots U17 in den Jahren 2023 und 2024 – immer wieder
sind Freiwillige sowie Organisationen wie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und viele
weitere Partner tatkräftig im Einsatz.


Mit der Auszeichnung unterstreicht das Land Baden-Württemberg, wie wertvoll die Verbindung
von beruflicher Tätigkeit, freiwilligem Engagement und gesellschaftlicher Verantwortung ist. Das
Auto-Technik-Museum e. V. sieht die Auszeichnung zugleich als Ansporn, die ehrenamtliche
Kultur im Verein weiter zu fördern und die enge Zusammenarbeit mit den regionalen
Hilfsorganisationen fortzuführen.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach
dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund
7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden
Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie
Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum
Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf
mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer
weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space
Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt
es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der
Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,
werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel
projiziert.

BU: Das Auto-Technik-Museum e. V. wurde vom Land Baden-Württemberg als
„Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ ausgezeichnet (v.l.n.r.:
Personalleiter Michael Stammel, Repräsentant der Geschäftsleitung Marius
Schumacher und Museumsleiter Andreas Hemmer). Quelle: TMSNHSP.

BU: Die frisch ausgebildete Kauffrau für Büromanagement Hannah Fuchs engagiert
sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nach starken Regenfällen half
sie, in den Museumshallen des Technik Museum Sinsheim eingedrungenes Wasser
zu beseitigen. Quelle TMSNHSP.

Quelle: Technik Museum Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:32

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com