Sinsheim/Speyer – Landesauszeichnung für das Auto-Technik-Museum e. V. Die Technik Museen Sinsheim Speyer wurden als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet



Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Ende Oktober 2025 wurde das Auto-Technik-Museum e. V. vom Land

Baden-Württemberg als „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“

ausgezeichnet.

Mit dieser Ehrung würdigt das Land Einrichtungen, die ihre

Mitarbeitenden in ihrem freiwilligen Engagement unterstützen und damit einen wichtigen

Beitrag zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes leisten. Insgesamt 34 Unternehmen in

Baden-Württemberg erhielten in diesem Jahr die Auszeichnung.

Vorgeschlagen wurde der Verein von der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim, mit der das Museum

seit Jahren partnerschaftlich verbunden ist. Im Team der Technik Museen Sinsheim Speyer

sind mehrere Ehrenamtliche aktiv, darunter die beiden frisch ausgelernten Auszubildenden

Laura Beigel und Hannah Fuchs, die sich seit Langem in der Freiwilligen Feuerwehr

engagieren. „Nur durch Menschen, die sich freiwillig einsetzen, kann anderen, oft schwer

verletzten, Menschen in Notlagen geholfen werden“, sagt Hannah Fuchs. „In einer Zeit, in der

häufig der eigene Vorteil im Vordergrund steht, ist es etwas Besonderes, dass unsere Museen

die Feuerwehr unterstützen und mir die Möglichkeit geben, für Einsätze freigestellt zu werden.

Dieses Vertrauen und diese Wertschätzung bedeuten mir sehr viel.“

Museumsleiter Andreas Hemmer betont, dass die Auszeichnung stellvertretend für das

gesamte Team steht: „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in

ihrer Freizeit für andere einsetzen. Diese Haltung prägt auch unser Haus. Sie steht für

Verantwortungsbewusstsein, Zusammenhalt und echtes Gemeinschaftsgefühl. Für uns ist es

selbstverständlich, dieses Engagement zu unterstützen.“

Wie wichtig freiwillige Mitarbeit ist, zeigt sich auch im Alltag der Technik Museen Sinsheim

Speyer. Die beiden Häuser werden vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum e. V. getragen.

Ohne den Beitrag zahlreicher engagierter Helferinnen und Helfer wären sie nicht das, was sie

heute sind. Ob bei der Pflege historischer Exponate, in der Veranstaltungsorganisation oder bei

Projekten wie dem Transport des U-Boots U17 in den Jahren 2023 und 2024 – immer wieder

sind Freiwillige sowie Organisationen wie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und viele

weitere Partner tatkräftig im Einsatz.



Mit der Auszeichnung unterstreicht das Land Baden-Württemberg, wie wertvoll die Verbindung

von beruflicher Tätigkeit, freiwilligem Engagement und gesellschaftlicher Verantwortung ist. Das

Auto-Technik-Museum e. V. sieht die Auszeichnung zugleich als Ansporn, die ehrenamtliche

Kultur im Verein weiter zu fördern und die enge Zusammenarbeit mit den regionalen

Hilfsorganisationen fortzuführen.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund

7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden

Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

BU: Das Auto-Technik-Museum e. V. wurde vom Land Baden-Württemberg als

„Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ ausgezeichnet (v.l.n.r.:

Personalleiter Michael Stammel, Repräsentant der Geschäftsleitung Marius

Schumacher und Museumsleiter Andreas Hemmer). Quelle: TMSNHSP.

BU: Die frisch ausgebildete Kauffrau für Büromanagement Hannah Fuchs engagiert

sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nach starken Regenfällen half

sie, in den Museumshallen des Technik Museum Sinsheim eingedrungenes Wasser

zu beseitigen. Quelle TMSNHSP.

