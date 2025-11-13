  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.11.2025, 22:19 Uhr

Schwetzingen – „Greifen Sie gerne öfter zu Olivenöl“ – wie Herzgesundheit im Alltag beginnt


Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – GRN-Klinik Schwetzingen: Vortrag von Prof. Dr. Scholz zum Thema Herzgesundheit

Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen, organisiert von der Herz-Stiftung, fand am Montag, 10. November, ein Info-Vortrag zum Thema „Gesunde Gefäße – gesundes Herz“ in der GRN-Klinik Schwetzingen statt. Prof. Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Kardiologie an den GRN-Kliniken Schwetzingen und Sinsheim, machte deutlich, wie der eigene Lebensstil die Herzgesundheit beeinflusst. Schon kleine Veränderungen im Alltag können Großes bewirken.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland“, so Prof. Dr. Scholz. Das Risiko steige mit dem Alter, doch viele Ursachen seien beeinflussbar: Bewegungsmangel, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Alkohol und Stress. Regelmäßige Bewegung, etwa wie Radfahren, Schwimmen oder zügiges Spazierengehen, stärken das Herz, senken den Blutdruck und verbessern die Blutfettwerte. „Steigen Sie einfach mal eine Haltestelle früher aus oder nehmen Sie die Treppe anstatt des Aufzugs“, meint Dr. Scholz. Jede Form der Bewegung ist positiv für die Gesundheit, denn schon kleinste Maßnahmen können in Summe einen großen Effekt erzielen.


Doch nicht nur die regelmäßige Bewegung hat einen Einfluss auf die Herzgesundheit. Die Ernährung spielt eine genauso wichtige Rolle. Mit der „Mittelmeerdiät“, die viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Fisch und pflanzliche Öle beinhaltet, könne man das kardiovaskuläre Risiko deutlich reduzieren. „Greifen Sie ruhig öfter zu Olivenöl“, empfahl Dr. Scholz mit einem Schmunzeln. Industriell zubereitete Produkte, zuckerhaltige Getränke und gesättigte Fette sollten dagegen selten auf den Tisch kommen.

Neben Bewegung und Ernährung betonte Prof. Scholz den Umgang mit Stress: „Stress ist kein Schicksal, sondern eine Frage des Ausgleichs.“ Regelmäßige Bewegung unterstützt diesen Ausgleich. Auch Vorsorgeuntersuchungen seien wichtig, um Cholesterin-, Blutdruck- und Blutzuckerwerte regelmäßig zu kontrollieren.


Mit seinem Vortrag machte er deutlich, dass Prävention und Aufklärung einen festen Platz in der Arbeit der GRN-Kliniken haben. Als Teil des regionalen GRN-Verbundes setzen sich die Kliniken in Sinsheim und Schwetzingen nicht nur für die Behandlung, sondern auch für Prävention und Aufklärung rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein. „Unser Ziel ist es, die Menschen zu ermutigen, selbst für ihr Herz und ihre Gesundheit aktiv zu werden“, betonte der Chefarzt.

Zum Abschluss nutzten die Zuhörenden die Gelegenheit Fragen zu stellen und sich am Infostand der deutschen Herzstiftung mit Informationsmaterial einzudecken. Die Botschaft des Abends blieb hängen: Ein bisschen Bewegung, gesunde Ernährung und weniger Stress – mehr braucht es oft nicht, um dem Herzen Gutes zu tun.

Weitere Infos zur Kardiologie der GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/kardiologie/die-fachdisziplin

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com