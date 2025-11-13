Schifferstadt – Sicher in Schifferstadt: Betrugsmaschen erkennen

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Sicherheitsberater für Senioren laden zur Informations-Sprechstunde ein

Wie kann ich mich vor Betrug am Telefon oder an der Haustür schützen? Antworten auf

diese und viele weitere Fragen geben die Sicherheitsberater für Senioren der Stadt

Schifferstadt bei einer besonderen Sprechstunde am Mittwoch, 3. Dezember von 16 bis

17:30 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17.

Unter dem Motto „Sicher in Schifferstadt“ werden in kurzen Videoclips typische

Betrugsmaschen vorgestellt – darunter Enkeltrick, Schockanruf, falsche Polizisten oder SMS-

Betrug. Anschließend bleibt genügend Zeit für Fragen und den persönlichen Austausch.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 26. November per E-

Mail unter die_seniorensicherheitsberater@gmx.de oder telefonisch unter 0151 / 58 53 59 58 gebeten.

Die Sicherheitsberater für Senioren freuen sich auf viele interessierte Gäste und einen

informativen Nachmittag im Zeichen der Prävention.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:38