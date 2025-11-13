Schifferstadt – Seniorenbeirat und Stadtverwaltung arbeiten an barriereärmerem Schifferstadt



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn schmale Gehwege und Stufen zu unüberwindbaren Hindernissen im Stadtgebiet werden, ist es an der Zeit aktiv zu werden. Das finden der Seniorenbeirat und seine

Arbeitsgruppe „Mobilität und Barrierefreiheit“. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung

möchten die engagierten Seniorinnen und Senioren Schifferstadt barrierearmer machen. So

sollen in Zukunft Personen mit Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühlen oder Behinderungen

einfacher und entspannter durch die Stadt kommen.

Im ersten Schritt hat sich der Seniorenbeirat mit der Ordnungsbehörde

zusammengeschlossen – das Ergebnis der Begehung vom Oktober 2023 wurde dokumentiert

und der Verwaltung übergeben. Bauamt, Ordnungsbehörde und Bauhof stellten dann bei

einer erneuten gemeinsamen Begehung mit dem Seniorenbeirat Anfang Juni 2025

verschiedene Engpässe und Hindernisse fest.

Die städtischen Zuständigen konnte bereits das akustische Signal an der Ampelanlage

Mannheimer Straße/ Kirchenstraße lauter einstellen. Auch das Geländer an der

Bahnhofstraße 125, Ecke Zeppelinstraße, wurde vom Bauhof um ein Element verkleinert,

sodass jetzt eine Durchfahrtsbreite von 1,10m gegeben ist. Zuvor war der Durchgang

zwischen Wand und Geländern sehr beengt, sodass Rollstuhlfahrer, Personen mit

Kinderwagen, Kinder mit Fahrrädern oder Rollern Schwierigkeiten beim Durchkommen

hatten. Das soll sich durch die Verkürzung des Geländers nun verbessern.

Auf der Agenda stehen weiterhin Bordsteinabsenkungen an Überquerungsstellen.

Immer dann, wenn ohnehin etwas umgestaltet oder instandgesetzt werde, wolle man

Maßnahmen zur Barrierefreiheit mit umsetzen, heißt es aus dem Bauamt. Auch solle der

Seniorenbeirat bei künftigen Planungen eingebunden werden.

Zuletzt hat der Seniorenbeirat eine Begehung vom Marienplatz entlang der Speyerer Straße

und der Hauptstraße bis zum Schillerplatz durchgeführt, um auch hier

Verbesserungspotenziale aufzutun. Weitere Begehungen sind geplant. „Wir bleiben dran“,

sagt Bernd Wittich. Für den Seniorenbeirat sei „Barrierearmes Schifferstadt“ ein

Langzeitprogramm, so der Vorsitzende. „Für die gute Zusammenarbeit mit Bauamt,

Ordnungsbehörde und Bauhof sind wir sehr dankbar. Und wir sind stolz auf alles, was wir

bereits gemeinsam erreicht haben“, sagt Bernd Wittich, „Wir bitten die Bürger, den

Seniorenbeirat über von ihnen wahrgenommene Barrieren und ebenso über gute Beispiele

in Bild- und Textform zu informieren und sich an zukünftigen Begehungen zu beteiligen. Wir

möchten über Licht und Schatten regelmäßig berichten.“

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:35