Schifferstadt – Leuchtglas mit Altem Rathaus und Goldenem Hut



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn die Tage kürzer werden, bringt das Leuchtglas „Rathaus mit goldenem Hut“

stimmungsvolles Licht in die dunkle Jahreszeit.

Das Glas mit dem liebevoll gestalteten Rathausmotiv ist ab sofort für 9,95 Euro zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Infotheke im Foyer erhältlich.

Durch das Flackern des Teelichts strahlt das Abbild des Alten Rathauses und des Goldenen

Hutes eine warme und gemütliche Atmosphäre aus. Verpackt in einer dekorativen Schachtel

ist das Leuchtglas nicht nur ein Hingucker, sondern eignet sich auch perfekt zum

Weiterverschenken, beispielsweise zu Weihnachten.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:37