Neckarelz – Rauchentwicklung in Wohngebäude – Gebäude evakuiert

Neckarelz/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Neckarelz zu einem Wohnungsbrand. Über die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald-Kreis wurde gegen 23.15 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Erlenweg gemeldet.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort konnte ein deutlicher Rauchgeruch im Erdgeschoss wahrgenommen werden, weshalb die Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht wurden. Durch die Feuerwehr wurde die Ursache für die Rauchentwicklung schnell lokalisiert und umgehend gelöscht. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich ein klimmender Gegenstand auf einem Holztisch in der Küche der Wohnung. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf 50 Euro geschätzt.
Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 12:37