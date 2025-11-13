Mannheim – „Winzerkrieg“- Krimilesung mit Uwe Ittensohn

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Pfälzer Krimiautor Uwe Ittensohn liest aus seinem neusten Werk „Winzerkrieg“, dem 7. Band der Achill-Sartorius-Reihe. Darin gelingt ihm einmal mehr der Dreisprung zwischen Spannung, Humor und spannenden Details aus der Weinwelt.

Ob mit dem urigen Slang eines Pfälzer Winzers oder der schnippischen Arroganz einer ausgebufften Anwältin. Uwe Ittensohn wird seinen aktuellen Krimi am Donnerstag, 20. November 2025, 19 Uhr,

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Vogelstang, Mecklenburger Str. 62, 68309 Mannheim (in den Geschwister-Scholl-Schulen) gewohnt unterhaltsam vorstellen.

Dabei ist Spaß nicht nur für Wein- und Pfalzfreunde garantiert, sondern auch für alle, die spannende, sorgfältig recherchierte Krimis mit überraschenden Wendungen mögen.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter:

Tel. 0621 293-180590 oder stadtbibliothek.vogelstang@mannheim.de.

Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Freundeskreis der Stadtbibliothek Vogelstang e.V..

