Mannheim – #roadtofinaltag: Halbfinals im bfv-Rothaus-Pokal ausgelost

Mannheim. Am gestrigen Mittwochabend zog der SV Waldhof Mannheim nach Verlängerung gegen den FC-Astoria Walldorf das letzte Halbfinalticket für den bfv-Rothaus-Pokal 2025/26. Im Anschluss an die Partie losten bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Markus Kleber von LEAGUES die Halbfinalpaarungen aus.

Eine spannende Angelegenheit war das letzte Viertelfinalspiel zwischen dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim und dem Regionalligisten FC-Astoria Walldorf am gestrigen Abend. Nach einer knappen Stunde Spielzeit gingen die Gäste in Führung, die bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Alles roch nach einer Überraschung, doch Niklas Hoffmann besorgte in der 90.+5 Minute den Ausgleich für den SVW. In der Verlängerung hatte der Waldhof dann das bessere Ende für sich und zog mit einem 4:1 ins Halbfinale des bfv-Rothaus-Pokals ein. Zuvor hatte der SV Sandhausen (RL) beim FC Grünsfeld (LL) mit 4:0 gewonnen, der 1. FC Bruchsal (VL) den SV Huchenfeld (LL) mit 3:1 n.V. niedergerungen und der VfR Mannheim (OL) beim ASV Eppelheim (LL) keine größere Mühe, sich sein Halbfinalticket zu sichern.

Im Anschluss an die gestrige Partie losten bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Markus Kleber (CEO von LEAGUES) live im Carl-Benz-Stadion die Begegnungen. Im Vorlauf erklärte Kleber den Grund für die Partnerschaft zwischen dem bfv und LEAGUES, die es Interessierten ermöglicht, alle Viertel- und Halbfinalspiele im bfv-Rothaus-Pokal im Livestream zu verfolgen: „Das sind tolle Spiele und wir möchten den Clubs in Baden die Möglichkeit bieten, die Öffentlichkeit zu bekommen, die sie verdienen.“ Das stellt LEAGUES nicht nur durch die kostenpflichtigen Livestreams sicher, auch schnell bereitgestellte kostenfreie Highlight-Clips auf den Social-Media-Kanälen gehören zum neuen Angebot.

Die anschließende Ziehung ergab folgende Paarungen: Titelverteidiger SV Sandhausen (RL) trifft auf den VfR Mannheim (OL). Das zweite Halbfinale bestreiten der 1. FC Bruchsal (VL) und der SV Waldhof Mannheim (3. Liga). Gespielt wird im März 2026, die genauen Spielansetzungen werden mit den beteiligten Vereinen abgestimmt und sind dann wie gewohnt auf fussball.de zu finden. Das Endspiel findet am bundesweiten Finaltag der Amateure am 23. Mai 2026 statt.

KG, 13.11.2025

