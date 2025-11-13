Mannheim – Neue Perspektiven, starke Stimmen: 21. Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. und 23. November 2025 öffnet das Kurzfilmfestival GIRLS* GO MOVIE erneut seine Türen im Cineplex Mannheim in N7, 17 und lädt dazu ein, den Blickwinkel junger Frauen* auf die Welt zu entdecken. 46 Kurzfilme zeigen, was die Filmemacherinnen* bewegt, antreibt und berührt. Persönlich, politisch, poetisch – ihre Arbeiten spiegeln die Vielfalt weiblicher Lebensrealitäten und erzählen von Erfahrungen junger Frauen*, die oft übersehen werden. In Filmgesprächen geben die Regisseurinnen Einblick in ihre kreativen Prozesse und Gedankenwelten.

Von ersten filmischen Schritten aus den GIRLS* GO MOVIE-Filmcamps bis zu reifen, eigenständigen Produktionen entsteht ein vielstimmiges Panorama weiblicher Filmkultur. Diese Filme laden nicht nur zum Sehen ein – sie fordern dazu auf, hinzuhören.

In Zeiten gesellschaftlicher Spannungen setzen die Teilnehmerinnen mit ihren Werken Zeichen: Sie formulieren Kritik, stellen Fragen und bieten neue Perspektiven. Das Festival endet mit der feierlichen Preisverleihung und der Präsentation der Gewinnerinnenfilme – ein kraftvoller Abschluss, der zeigt, welche Energie im filmischen Schaffen junger Frauen steckt.

„Für mich ist GIRLS* GO MOVIE ein einzigartiges und bemerkenswertes Projekt, um Mädchen und junge Frauen an künstlerisch-technische Medienberufe heranzuführen. In den 21 Jahren seines Bestehens hat das Festival viel bewirkt, und das ist ein guter Grund für Rheinland-Pfalz, sich an GIRLS* GO MOVIE zu beteiligen. Besonders beeindruckend ist, wie die Mentorinnen ihr Wissen teilen und die Teilnehmerinnen auf ihrem Weg begleiten und fördern. Möge GIRLS* GO MOVIE weiterhin ein Ort sein, an dem Mädchen und junge Frauen ihre Stimme erheben, experimentieren und wachsen können“, betont die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz.

Das Festivalprogramm

Am Samstag, 22. November 2025, zeigen in der Kategorie 12 bis 17 Jahre die jüngsten Filmemacherinnen* ab 13.00 Uhr ihre Werke (Kino 6) in drei Filmblöcken. Am Sonntag, 23. November 2025, werden zwischen 11.30 Uhr und 15.45 Uhr die Filmbeiträge der 18- bis 27-Jährigen in den Sektionen „Beginner Film“, „Advanced Film“ und „Professional Film“ gezeigt (Kino 6). Im Anschluss an die Filmblöcke finden jeweils 30-minütige Filmtalks mit ausgewählten Filmemacherinnen statt. Insgesamt sind neun Filme in der Greta-App unter dem Stichwort „GIRLS GO MOVIE“ barrierefrei hinterlegt, acht davon in der Alterskategorie „12 bis 17 Jahre“. Weitere Informationen zur Greta-App finden sich im Programmheft.

Angebot zur Berufsorientierung in der Filmbranche und Vernetzung

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Festivals am Samstag, den 22. November 2025, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Veranstaltung zur Berufsorientierung „FOCUS YOUR JOB“ in der Kinolounge des Cinemax Mannheim statt. Im Anschluss gibt es ab 16.15 Uhr mit dem Format „BILDET BANDEN“ die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Interessierte können sich über Ideen austauschen, Gleichgesinnte für den nächsten Film finden und sich gegenseitig Tipps geben.

Preisverleihung

Am Festival-Sonntag findet von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Kino 6 die Preisverleihung zu den diesjährigen Wettbewerbsfilmen statt. Deniz Özbay, ehemalige GIRLS GO MOVIE-Teilnehmerin, eröffnet den Abend mit einem künstlerischen Impuls. Es folgen Grußworte der Kulturverantwortlichen des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz Dr. Ariane Fellbach-Stein sowie des Mannheimer Kulturbürgermeisters Thorsten Riehle. Die Projektträgerinnen Karin Heinelt, Geschäftsführerin des Stadtjugendring Mannheim e.V., und Yvonne Gera, Sachgebietsleiterin der Jugendförderung der Stadt Mannheim, geben anschließend Einblicke in das Projekt.

Die diesjährigen Preisträgerinnen* werden von den Jurorinnen Patricija Katica Bronić, Maria Mayland und Katharina Anna-Josefine Rausch sowie der Girlsjury mit Linua Land, Birke Lederer und Clara Nies geehrt. Haide Rost vom Zonta-Club Mannheim e.V. vergibt einen Förderpreis.

Während der Veranstaltung stehen Gebärdensprachdolmetscherinnen und eine Induktionshöranlage zur Verfügung, um möglichst allen Besucher*innen eine barrierefreie Teilnahme zu ermöglichen. Der Eintritt zur Preisverleihung ist frei.

Im Anschluss werden in Kino 4 alle Siegerinnen-Filme in voller Länge gezeigt.

Eintritt und Preise

Der eintägige Eintritt zum Festival kostet 5 Euro, der zweitägige Festivalpass kostet 8 Euro. Mit dem Familienpass-Gutschein der Stadt Mannheim gibt es jeweils eine Ermäßigung von 3 Euro. Ein Vorkauf oder Reservierungen sind nicht möglich. Karten sind an den Veranstaltungstagen durchgängig am GIRLS GO MOVIE-Schalter im Kino erhältlich.

Fragen zur Barrierefreiheit können an info@girlsgomovie.de geschickt werden.

Das detaillierte Festival-Programm steht zum Download unter www.girlsgomovie.de bereit.

200 Teilnehmerinnen im Projektjahr 2025

Seit April 2025 wurden im Rahmen der GIRLS GO MOVIE-Filmcoachings in der Alterskategorie 12 bis 17 Jahre 124 Teilnehmerinnen* vorwiegend in Filmprojekten an Schulen und Jugendeinrichtungen sowie in Feriencamps grundlegende Kenntnisse für die Umsetzung des eigenen Films vermittelt und die entsprechende Technik zur Verfügung gestellt. Zudem wurden 11 Filmemacherinnen* im Alter von 18 bis 27 Jahren individuell von Mentorinnen* bei der Produktion ihrer Kurzfilme begleitet. Bis zum 15. September 2025 hatten die Filmemacherinnen* Zeit, ihren Wettbewerbsbeitrag zu planen, umzusetzen und einzureichen. Auch freie Einreichungen waren willkommen. Insgesamt beteiligten sich 193 Filmemacherinnen* an 46 Filmeinreichungen. 7 weitere Teilnehmerinnen* haben zwar ein Filmcoaching begonnen, konnten ihren Film jedoch nicht rechtzeitig fertigstellen.

Ausführliche Informationen sowie das Programm unter: www.girlsgomovie.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:43