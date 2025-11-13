Mannheim – Kostenloser Mittagstisch für Bedürftige im Bürgerhaus Neckarstadt-West

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11. November, dem Martinstag, fand im Bürgerhaus Neckarstadt-West ein kostenloser Mittagstisch für Bedürftige statt – organisiert durch den Mannheimer Buchautor und früheren Obdachlosen Richard Brox. Insgesamt wurden 250 Mahlzeiten durch die Metzgerei Feinkost Hauck zur Verfügung gestellt und an die anwesenden rund 200 wohnungslosen und bedürftigen Menschen verteilt.

Neben Richard Brox, der selbst über 30 Jahre obdachlos war und heute als Autor tätig ist, engagierten sich zahlreiche freiwillige Helfer*innen bei der Ausgabe der Speisen. Auch Vertreter*innen des Gemeinderats sowie Sozialbürgermeister Thorsten Riehle halfen mit, Essen auszugeben oder die Mahlzeiten für die Gäste an den Platz zu bringen.

Gemeinsames Engagement für Menschen in Not

Sozialbürgermeister Thorsten Riehle, der die Nutzung der städtischen Räumlichkeiten vermittelt hatte, erklärte: „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, auch die Menschen in den Blick zu nehmen, die oft übersehen werden. Ich bin dankbar, dass wir mit solchen Aktionen konkret helfen können und mit Richard Brox einen so engagierten Kämpfer für die Sache der Bedürftigen in Mannheim haben. Aber was wir heute tun, ist nur eine Extraportion: Als Stadt kommen wir beispielsweise in den Unterkünften tagtäglich der Aufgabe nach, obdachlose Mitmenschen zu versorgen.“

Organisator Richard Brox betonte: „Die Armenspeisung soll ein kraftvolles Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit setzen. Mein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mich bei dieser Aktion auch vor Ort sehr tatkräftig unterstützt haben. Mit der Armenspeisung möchten wir den Menschen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Diese Aktion ist für mich aber nur der Anfang. Ich möchte weitere Angebote in Mannheim schaffen und ein Beispiel bieten, dass wir niemanden zurücklassen müssen, wenn wir uns nur um unsere Mitmenschen kümmern.“

Der kostenlose Mittagstisch dauerte von 11 bis 14 Uhr und stand ganz im Zeichen des Martinstags, der traditionell für Teilen und Solidarität für Menschen in Not steht. Serviert wurde den Gästen ein warmes Mittagessen mit Gulasch (Rind und Huhn), Makkaroni, Erbsen- und Karottengemüse, frischem Salat sowie Berliner und Dampfnudeln als Dessert. Auch Nachschlag sowie alkoholfreie Getränke wurden kostenlos angeboten.

Hilfe für Wohnungslose in Mannheim

Die Stadt Mannheim stellt für obdach- und wohnungslose Menschen verschiedene Unterbringungs- und Unterstützungsangebote bereit. Ziel ist es, Betroffenen in akuten Notlagen schnell und unbürokratisch Hilfe zu bieten und zugleich Wege in eine stabile Wohnsituation zu eröffnen.

Für die Unterbringung und Versorgung stehen mehrere städtische Einrichtungen zur Verfügung, darunter die Notübernachtungsstelle in der Bonadiesstraße 2 sowie die Tagesstätte U 5,12. Dort erhalten die Bewohner*innen eine warme Mahlzeit, Bettwäsche, Hygieneartikel und ein Frühstück am nächsten Morgen. In weiteren städtischen Liegenschaften wird ein betreutes Wohnen angeboten, das über die reine Unterkunft hinaus soziale Stabilisierung ermöglicht.

Die Teams in den Einrichtungen sorgen für eine verlässliche Versorgung, die Einhaltung hygienischer Standards und ein geordnetes Umfeld. So schafft die Stadt Mannheim Orte, an denen Menschen in schwierigen Lebenslagen Sicherheit, Unterstützung und Perspektive finden können. Die Stadt Mannheim arbeitet mit den verschiedenen Trägern und Kooperationspartnern der Wohnungslosenhilfe eng vernetzt zusammen.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 12:51