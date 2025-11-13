  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Hunde, Geschichten und Lagerfeuer – Stadtbibliothek lädt zum „Bundesweiten Vorlesetag 2025″ ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr stellt die Stadtbibliothek Mannheim im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags am 21. November wieder ein vielfältiges Vorleseprogramm an verschiedenen Standorten auf die Beine.

Vorlese-Events für Kinder, Familien und Bildungseinrichtungen
Der vielfältige Aktionstag startet am Vormittag mit einem Programm für Kita- und Schulgruppen. In der Kinder- und Jugendbibliothek in der Innenstadt, aber auch in den Zweigstellen Feudenheim, Herzogenried, Neckarau, Rheinau, Sandhofen, Schönau und Seckenheim können Kita- und Schulgruppen nach vorheriger Anmeldung an verschiedenen Vorlese-Events teilnehmen.
Informationen zu diesen Angeboten unter stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de.

Der Nachmittag für Familien steht ganz im Zeichen des Hundes. So kommt um 14:30 Uhr ein Polizeihund, um 15:30 Uhr ein Blindenhund und um 16:30 Uhr ein Rettungshund in den Dalbergsaal im Dalberghaus N3, 4.

Die ehrenamtlichen Vorlesepat*innen Ulrike Ziegler, Elisabeth Peternek, Britta Uhlig, Regina Umland und Erich Pfefferle lesen dazu unterhaltsame Hunde-Geschichten vor. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Zweigstelle Neckarau und der Gemeinschaftsgarten Neckarau e.V. laden parallel dazu ab 15:30 Uhr zu einer Vorleseaktion mit Lagerfeuer und Stockbrot in den Promenadenweg ein. Familien mit Kindern ab fünf Jahren werden gebeten, dafür eigene Getränke und Laternen mitzubringen und sich unter stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de oder Tel. 0621 293 183860 anzumelden.

Die Kooperationspartner
Das Vormittagsprogramm findet in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Studierenden der Sprecherziehung und Theaterpädagogik, dem Malteser Hilfsdienst e.V. Mannheim – Besuchs- und Begleitdienst mit Hund und „Mannheim liest vor“- ehrenamtlichen Vorlesepat*innen statt.
Das Nachmittagsprogramm entsteht in Kooperation mit der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Mannheim, dem Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K., der Rettungshundestaffel ASB Baden-Württemberg e.V., Region Mannheim/Rhein-Neckar, „Mannheim liest vor“- ehrenamtlichen Vorlesepat*innen sowie dem Gemeinschaftsgarten Neckarau e.V.

Über den Bundesweiten Vorlesetag
Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung und setzt seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November ein Zeichen für das Vorlesen. Ziel ist es, Kinder und Erwachsene für das Vorlesen zu begeistern und Menschen für ein freiwilliges Engagement in der Leseförderung zu gewinnen. Denn Vorlesen hilft Kindern dabei, selbst gut lesen zu lernen. Verlängert wird der Bundesweite Vorlesetag mit dem Digitalen Vorlesefest, das Kindern mit Vorlesevideos ortsunabhängigen Zugang zu spannenden Geschichten bietet. Mittlerweile ist der Bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes Vorlesefest: www.vorlesetag.de.

Informationen zum Programm: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:55

      Mannheim – #roadtofinaltag: Halbfinals im bfv-Rothaus-Pokal ausgelost

    • Mannheim – #roadtofinaltag: Halbfinals im bfv-Rothaus-Pokal ausgelost
      Mannheim. Am gestrigen Mittwochabend zog der SV Waldhof Mannheim nach Verlängerung gegen den FC-Astoria Walldorf das letzte Halbfinalticket für den bfv-Rothaus-Pokal 2025/26. Im Anschluss an die Partie losten bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Markus Kleber von LEAGUES die Halbfinalpaarungen aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine spannende Angelegenheit war das letzte Viertelfinalspiel zwischen dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 3BF Sozialwesen – Unser neuer Bildungsgang – an der BBS SGH Anna-Freud-Schule Ludwigshafen

    • Ludwigshafen – 3BF Sozialwesen – Unser neuer Bildungsgang – an der BBS SGH Anna-Freud-Schule Ludwigshafen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem Schuljahr 2026/27 bietet die Anna-Freud-Schule Ludwigshafen einen neuen Bildungsgang im Bereich Sozialwesen an – die 3BF Sozialwesen. Dies ist eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin oder zum Sozialpädagogischen Assistenten an unserer Berufsfachschule. Die Auszubildenden erhalten von Beginn an eine Ausbildungsvergütung und können somit bereits in der Ausbildung ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Stadtwerke Frankenthal erhalten TSM-Urkunden – Bestätigung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards

    • Frankenthal – Stadtwerke Frankenthal erhalten TSM-Urkunden – Bestätigung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal haben erneut ihre hohen Standards unter Beweis gestellt: Bereits zum vierten Mal wurde das Unternehmen erfolgreich nach dem Technischen Sicherheitsmanagement (TSM) überprüft. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand am 6. November 2025 statt. Das Überprüfungsverfahren bestätigt die Qualität und Betriebssicherheit in den Sparten Gas, Wasser und Strom. Was bedeutet TSM? ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Projekt des Landes fördert den Erhalt von Betrieben im Handwerk durch Nachfolger

    • Mannheim – Projekt des Landes fördert den Erhalt von Betrieben im Handwerk durch Nachfolger
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) Next Generation Handwerk mit umfassendem Maßnahmenkatalog – Netzwerk-Veranstaltung im November durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald- In einem neuen, vom Land geförderten Projekt möchten die acht baden-württembergischen Handwerkskammern noch intensiver beim Thema Betriebsübergabe unterstützen und potenzielle Übergeber mit Übernehmern zusammenbringen. Das Projekt mit dem Namen „Next Generation Handwerk“ verzahnt verschiedene Komponenten ineinander, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Neue Perspektiven, starke Stimmen: 21. Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE

    • Mannheim – Neue Perspektiven, starke Stimmen: 21. Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. und 23. November 2025 öffnet das Kurzfilmfestival GIRLS* GO MOVIE erneut seine Türen im Cineplex Mannheim in N7, 17 und lädt dazu ein, den Blickwinkel junger Frauen* auf die Welt zu entdecken. 46 Kurzfilme zeigen, was die Filmemacherinnen* bewegt, antreibt und berührt. Persönlich, politisch, poetisch – ihre Arbeiten ... Mehr lesen»

      • Sinsheimer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs trifft sich am 26. November um 16:30 in der GRN-Klim

    • Sinsheimer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs trifft sich am 26. November um 16:30 in der GRN-Klim
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf – Ängste, Unsicherheiten und viele Fragen tauchen auf. Der Austausch mit anderen Frauen in einer ähnlichen Situation kann Kraft, Mut und neue Perspektiven geben. Unter dem Motto der Frauenselbsthilfe Krebs e.V (FSH Krebs) „Betroffene helfen Betroffenen“ wurde in Sinsheim im Mai eine ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 82jähriger vermisst

    • Mannheim – 82jähriger vermisst
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Mittwochmittag, den 12. November 2025, wird ein 82-jähriger Mann vermisst. Der Vermisste verließ gegen 14 Uhr seine Wohnung in Mannheim-Käfertal und wurde seither nicht mehr gesehen. Der 82-Jährige ist dement und vorerkrankt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die bislang ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Wir haben nachmittags geschlossen

    • Hockenheim – Wir haben nachmittags geschlossen
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim, die Stadtwerke, sowie städtischen Einrichtungen, beziehungsweise Außenstellen, bleiben am Dienstag, den 18. November 2025, aufgrund einer internen Veranstaltung nachmittags geschlossen. Die Stadtbibliothek und das Aquadrom bleibt den ganzen Tag geschlossen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Mittwoch, den 19. November 2025 sind die Einrichtungen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder ... Mehr lesen»

      • Wiesloch – 26-jähriger Mann wegen des Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen

    • Wiesloch – 26-jähriger Mann wegen des Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen
      Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am 12.11.2025 gegen 5 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann von einem Zeugen im Bereich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle. Aufgrund der Spurenlage am Tatort gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus, ... Mehr lesen»

      • Landau – Maßnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe im Zoo Landau in der Pfalz

    • Landau – Maßnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe im Zoo Landau in der Pfalz
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Zoo Landau musste auf behördliche Anweisung hin aktuell einige Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe ergreifen. Zum Schutz der im Zoo gehaltenen Vögel sind die Südamerika- und die Afrika-Voliere für Zoogäste bis auf Weiteres geschlossen. Außerdem sind die Flamingos, Emus und Blaukehlaras nur eingeschränkt zu sehen. Es geht vor ... Mehr lesen»

