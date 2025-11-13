Mannheim – Benefizkonzert für die KinderVesperkirche – Coverband „Easy5“ spielt am 22. November um 19 Uhr in der Jugendkirche – Mit Vorband

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 22. November, um 19 Uhr gibt „Easy5“ ein Benefizkonzert zugunsten der 18. Mannheimer KinderVesperkirche. Auf den Abend in der Jugendkirche stimmt die Vorband „Voiz & Keys“ ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei „Easy5“ ist der Name Programm: Die fünf leidenschaftlichen Musiker um Eckhard Stadler, der viele Jahre als Musikbeauftragter der Evangelischen Kirche Mannheim und in der Jugendkirche wirkte, bringen neue und alte Hits mitreißend auf die Bühne – immer mit einer ‚easy‘ Haltung. Klassiker aus Pop & Rock sind ebenso dabei wie zeitlose Balladen und lateinamerikanische Rhythmen. Zuvor kann sich das Publikum auf die Vorband „Voiz & Keys“ freuen: Die Formation bringt mit Stimme & Gesang Song-Balladen aus den 1970er bis in die 2000er Jahre mit. Es ist die Premiere dieses Duos mit Oliver Hoffmann und Eckhard Stadler. Die 18. Mannheimer KinderVesperkirche findet in der Jugendkirche (Waldhof) vom 1. bis 12. Dezember statt. Seit 2008 macht die Evangelische Kirche Mannheim mit dieser Aktion auf die schwierige Situation benachteiligter Kinder und Jugendlichen aufmerksam. Die auch ganzjährig aktive KinderVesperkirche ist ermöglicht durch ehrenamtlich Helfende und wird durch Spenden finanziert.

Spendenkonto: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007, BIC: MANSDE66XXX. Stichwort: „KinderVesperkirche“. Infos unter www.kindervesperkirche.de,

Foto: Easy5 (dv)

