Mannheim – 82jähriger vermisst

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Mittwochmittag, den 12. November 2025, wird ein 82-jähriger Mann vermisst. Der Vermisste verließ gegen 14 Uhr seine Wohnung in Mannheim-Käfertal und wurde seither nicht mehr gesehen. Der 82-Jährige ist dement und vorerkrankt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet.

Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen, unter Mithilfe eines Mantrailers und eines Polizeihubschraubers, verliefen bislang erfolglos. Es liegen keine konkreten Hinweise vor, in welche Richtung sich der Vermisste bewegt haben könnte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

– ca. 172 cm groß

– schlanke Statur

– grauer Haarkranz

– bekleidet mit dunkelgrüner Winterjacke, schwarzer Jogginghose

und schwarzen Sportschuhen

– Besonderheit: auffällige Schwellung an der linken Halsseite

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:33