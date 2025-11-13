Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht nach Diebstahl eines Motorrads – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen (12.11.2025) ereignete sich gegen 07:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Erzbergerstraße auf Höhe der Einmündung zur Bremerstraße. Die 42-jährige Unfallverursacherin fuhr in Richtung der Bgm.-Grünzweig-Straße. Beim Abbiegen nach links in die Erzbergerstraße übersah sie einen von hinten kommenden Motorradfahrer, der versuchte, an ihr vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung der Bgm.-Grünzweig-Straße. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Motorrad in Heppenheim gestohlen worden war.

Der zwischen 30 und 40 Jahre alte Motorradfahrer wird als etwa 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine grüne Jacke, Handschuhe und einen Motorradhelm.

An dem Auto und dem Motorrad entstand Sachschaden. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Angaben zu dem Motorradfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

