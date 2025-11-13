Ludwigshafen – Sancho sucht ein neues zu Hause

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sancho sucht seine Menschen. Der 6-jährige kastrierte Rüde mit bestandenem Wesenstest ist Menschen absolut zugewandt und offen, zeigt sich eher unterwürfig, erfragt die Grenzen und lässt sie sich gut erklären. Er braucht viel Liebe und Ruhe, Zeit zum Toben und genauso zum Entspannen. Er braucht Menschen, die ihn ankommen lassen und genug Erfahrung sowie Charakterstärke haben, ihn souverän durch die Welt zu führen. Er benötigt klare und faire Ansprachen, sicheres Handling und liebevolle Konsequenz. Sancho wird ein absoluter Traumhund in den richtigen Händen werden.

Wir wünschen uns für ihn eine ebenerdige Wohnung oder Haus mit Garten oder Hof. Da er mit den Auflagen draußen mit Leine und Maulkorb geführt wird, benötigt er diesen Außenbereich ganz dringend, um frei und ungestüm die Sau rauszulassen, Ball zu spielen und einfach Hund zu sein.

Die Maulkorb-Auflage entstand durch eine Auseinandersetzung mit einem anderen Hund in der Flegelphase. Er zeigt daher auch Anspannung und emotionale Ausbrüche gegenüber Artgenossen. Mit Kenntnis ist es zu managen und gut trainierbar. Da er schon 2 private Bezugspersonen und einen Tierheimaufenthalt hinter sich hat möchten wir eine erneute Weitergabe vermeiden. Daher wünschen wir uns einen Einzelplatz. Das Grundstück sollte passend gesichert erschlossen sein.

Sancho kennt Kinder und ist mit einem aufgewachsen, er war immer liebevoll. Durch seine ungestüme Art und, dass man viel Zeit und Fokus in ihn invertieren sollte, sind kleine Kinder nicht im neuen Zuhause möglich. Standfeste Heranwachsende, Teenies ab 12, die mit Hunden umgehen können, sind allerdings kein Ausschluss-Kriterium.

Die neuen Halter sollten über Sachkunde verfügen, diese kann mit Unterstützung im Nachgang gemacht werden.

Das zuständige Veterinäramt ist informiert , eine Vermittlung läuft mit Halter-Überprüfung und Zustimmung.

Vermittlungshilfe über Jennifer Tag: 01777646722

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 15:37