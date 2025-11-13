Ludwigshafen – 3BF Sozialwesen – Unser neuer Bildungsgang – an der BBS SGH Anna-Freud-Schule Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem Schuljahr 2026/27 bietet die Anna-Freud-Schule Ludwigshafen einen neuen Bildungsgang im Bereich Sozialwesen an – die 3BF Sozialwesen. Dies ist eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin oder zum Sozialpädagogischen Assistenten an unserer Berufsfachschule. Die Auszubildenden erhalten von Beginn an eine Ausbildungsvergütung und können somit bereits in der Ausbildung Berufserfahrung sammeln. Dafür schließen sie einen Vertrag mit einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- oder Eingliederungshilfe ab. Neben dem Berufsabschluss kann gleichzeitig der Sekundarabschluss I erworben werden. Eine nachfolgende Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher bzw. in der Heilerziehungspflege kann nach erfolgreichem Abschluss der 3BF Sozialwesen verkürzt werden. Dieser Bildungsgang ist geeignet für alle Personen, die Freude am Umgang mit Menschen haben, Teamgeist, Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen und mindestens Berufsreife oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen können.Weiterführende Informationen zum neuen Ausbildungsangebot finden Sie unter Modellversuch zu einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz/zum sozialpädagogischen Assistenten mit Ausbildungsvertrag und -vergütung . Kita Rheinland-Pfalz und auf unserer Homepage (www.anna-freud-lu.de)

Bei Interesse freuen wir uns, Sie bei unserer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 27.11.2025, 14:00 – 15:00 Uhr in der Pfalzgrafenstraße 3, RaumP 04 begrüßen und beraten zu dürfen.

