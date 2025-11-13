Landau – Wortkunst live: Poetry Slam mit Anuraj Sri Rajarajendran und Gästen in der Stadtbibliothek Landau am 4. Dezember

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Landau lädt am Donnerstag, 4. Dezember, zu einem besonderen Abend voller Sprachkunst, Emotionen und Bühnenenergie ein: Der vielfach ausgezeichnete Poetry Slammer Anuraj Sri Rajarajendran ist zu Gast und präsentiert gemeinsam mit Sinah Clos und Julie Kerdellant einen Wettstreit der Dichterinnen und Dichter im Live-Programm. Anuraj Sri Rajarajendran begeistert mit seinen pointierten Texten, die sich zwischen Poesie, Performance und gesellschaftlicher Reflexion bewegen. Seine Auftritte sind geprägt von Wortwitz, Tiefgang und einer einzigartigen Bühnenpräsenz. Beim Poetry Slam in der Stadtbibliothek wird er sowohl aus seinem ersten, kürzlich erschienenen Textband „Straßenlichter“ vortragen als auch im freundschaftlichen Wettbewerb mit Sinah Clos und Julie Kerdellant antreten. Das Publikum darf sich auf einen Abend freuen, an dem Sprache lebendig wird – mal nachdenklich, mal humorvoll, aber immer authentisch. Die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter stadtbibliothek@landau.de oder 06341 13-4320.
Quelle: Jonas Samson Völk
Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 10:31