Landau – „Stellaluna – ein Flughund mit besonderen Freunden!“ – Bilderbuchkino erleben und Zootiere beobachten – Samstag, 13. Dezember 2025 um 14 Uhr in der Zooschule

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages lädt die Zooschule Landau am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr, Kinder ab 6 Jahre zu einem „tierischen Leseer¬lebnis“ ein. Im Mittelpunkt steht die spannende Bilderbuchgeschichte über ein Flughundbaby, das abstürzt und in einem Vogelnest landet. Die Kinder lernen Interessantes über Fledertiere und erfahren, was sie von Vögeln unterscheidet. In diesem Zusammenhang werden nicht nur Zootiere aufgesucht und beobachtet, beim Rundgang stehen auch unsere einheimischen Fledertiere – die Fledermäuse – im Mittelpunkt. Was unterscheidet sie von den Flughunden? Wie überstehen sie den Winter? Die Zoopädagoginnen und Zoopädagogen geben überraschende Einblicke in das Leben dieser geheimnisvollen und bedrohten Tiere und verraten, wie die Kinder zu deren Schutz beitragen können. Abschließend lädt eine kleine Ausstellung mit Tiersach- und -bilderbüchern zum Stöbern und zum Notieren letzter Weihnachtswünsche ein.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis Donnerstag, 11. Dezember, zwingend erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung unter 06341-137011 oder per Mail an zoo@landau.de erfolgen mit Angabe der Namen der Kinder, Alter sowie Telefonnummer.

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Zookasse. Dort können die Kinder um 16 Uhr wieder abgeholt werden.

Veranstaltungspreis: pro Kind 7,50 Euro in BAR zuzüglich Zooeintritt 2,50 Euro.

Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 10:16