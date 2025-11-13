  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.11.2025, 10:16 Uhr

Landau – „Stellaluna – ein Flughund mit besonderen Freunden!“ – Bilderbuchkino erleben und Zootiere beobachten – Samstag, 13. Dezember 2025 um 14 Uhr in der Zooschule

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages lädt die Zooschule Landau am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr, Kinder ab 6 Jahre zu einem „tierischen Leseer¬lebnis“ ein. Im Mittelpunkt steht die spannende Bilderbuchgeschichte über ein Flughundbaby, das abstürzt und in einem Vogelnest landet. Die Kinder lernen Interessantes über Fledertiere und erfahren, was sie von Vögeln unterscheidet. In diesem Zusammenhang werden nicht nur Zootiere aufgesucht und beobachtet, beim Rundgang stehen auch unsere einheimischen Fledertiere – die Fledermäuse – im Mittelpunkt. Was unterscheidet sie von den Flughunden? Wie überstehen sie den Winter? Die Zoopädagoginnen und Zoopädagogen geben überraschende Einblicke in das Leben dieser geheimnisvollen und bedrohten Tiere und verraten, wie die Kinder zu deren Schutz beitragen können. Abschließend lädt eine kleine Ausstellung mit Tiersach- und -bilderbüchern zum Stöbern und zum Notieren letzter Weihnachtswünsche ein.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis Donnerstag, 11. Dezember, zwingend erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung unter 06341-137011 oder per Mail an zoo@landau.de erfolgen mit Angabe der Namen der Kinder, Alter sowie Telefonnummer.

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Zookasse. Dort können die Kinder um 16 Uhr wieder abgeholt werden.

Veranstaltungspreis: pro Kind 7,50 Euro in BAR zuzüglich Zooeintritt 2,50 Euro.

Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 10:16

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Germersheim – Falschfahrer Auf B9

    • Germersheim – Falschfahrer Auf B9
      Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12.11.2025 gegen 21:30 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 9 auf Höhe Germersheim. Der Falschfahrer wäre hierbei auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Richtung Ludwigshafen gefahren. Bei der umgehenden Fahndung konnte der Fahrer ermittelt und kontrolliert werden. Aktuell ist unklar, ob Autofahrer gefährdet wurden. Zeugen und ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Vogelgrippe in Baden-Württemberg – Aufstallgebot entlang des Rheins von Mannheim bis in die Ortenau

    • Mannheim – Vogelgrippe in Baden-Württemberg – Aufstallgebot entlang des Rheins von Mannheim bis in die Ortenau
      Mannheim / Stuttgart – Minister Peter Hauk MdL: „Die weiteren Bestätigungen des Friedrich-Löffler-Instituts verändern nichts an der Gesamtlage in Baden-Württemberg“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Das Friedrich-Löffler-Institut hat vier verendete, heimische Wildvögel entlang des Rheins (Mannheim 2, Ortenau 2) positiv auf das Vogelgrippe Virus H5 N1 untersucht und fünf weitere Tiere (Karlsruhe 1, Raststatt 3, Baden-Baden 1) ... Mehr lesen»

      • Gaiberg – Hochwertige Gegenstände aus Einfamilienhaus entwendet – Zeugenaufruf

    • Gaiberg – Hochwertige Gegenstände aus Einfamilienhaus entwendet – Zeugenaufruf
      Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend wurden mehrere hochwertige Gegenstände aus einem Einfamilienhaus in der Bammentaler Straße entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 22:15 Uhr eine Fensterscheibe einer Terrassentür ein, um in das Innere des Wohnanwesens zu gelangen. In mehreren Räumen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete der oder ... Mehr lesen»

      • LD-Godramstein – Kontrolle Nachtfahrverbot – B10

    • LD-Godramstein – Kontrolle Nachtfahrverbot – B10
      LD-Godramstein/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Drei Sattelzüge wurden am frühen Morgen (13.11.2025, 00.15 Uhr bis 1 Uhr) auf der B10, Höhe der AS LD-Godramstein hinsichtlich dem bestehenden Nachtfahrverbot kontrolliert. Während zwei Fahrer berechtigt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs waren, musste ein Kraftfahrer wenden und die B10 in Richtung A65 verlassen. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Zum ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Nachtrag: Zwei E-Scooter-Fahrerinnen von PKW erfasst und schwer verletzt – Fahrzeuge wurden beschlagnahmt

    • Heidelberg – Nachtrag: Zwei E-Scooter-Fahrerinnen von PKW erfasst und schwer verletzt – Fahrzeuge wurden beschlagnahmt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Mittwochmittag kam es auf der Straße In der Neckarhelle/L 534 zwischen den Heidelberger Stadtteilen Neuenheim und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scooter-Fahrerinnen und einem Auto. Entgegen der früheren Meldung handelte es sich dabei um zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren und ... Mehr lesen»

      • Landau – Wortkunst live: Poetry Slam mit Anuraj Sri Rajarajendran und Gästen in der Stadtbibliothek Landau am 4. Dezember

    • Landau – Wortkunst live: Poetry Slam mit Anuraj Sri Rajarajendran und Gästen in der Stadtbibliothek Landau am 4. Dezember
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Landau lädt am Donnerstag, 4. Dezember, zu einem besonderen Abend voller Sprachkunst, Emotionen und Bühnenenergie ein: Der vielfach ausgezeichnete Poetry Slammer Anuraj Sri Rajarajendran ist zu Gast und präsentiert gemeinsam mit Sinah Clos und Julie Kerdellant einen Wettstreit der Dichterinnen und Dichter im Live-Programm. Anuraj Sri Rajarajendran begeistert mit seinen pointierten ... Mehr lesen»

      • Speyer – Weihnachts- und Neujahrsmärkte in der Vorder- und Südpfalz – Die Polizei informiert

    • Speyer – Weihnachts- und Neujahrsmärkte in der Vorder- und Südpfalz – Die Polizei informiert
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz startet bereits im November die Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit den ersten Weihnachtsmärkten. Einige Märkte sorgen auch bis ins neue Jahr mit ihren Buden und Ständen für ein besinnliches Ambiente. Um möglichst allen Besucherinnen und Besuchern ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu ermöglichen, sind wir auch in diesem ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Wie beeinflusst KI die Zukunft der Webserver?

    • Ludwigshafen – Wie beeinflusst KI die Zukunft der Webserver?
      Quelle: pixabay.com INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz revolutioniert nahezu alle Bereiche der digitalen Infrastruktur. Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel bei Webservern, die das Rückgrat des modernen Internets bilden. Von automatisierter Ressourcenoptimierung über intelligente Sicherheitssysteme bis hin zu selbstlernenden Wartungsalgorithmen – die Integration von maschinellem Lernen und neuronalen Netzen verändert fundamental, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Benefizkonzert für die KinderVesperkirche – Coverband „Easy5“ spielt am 22. November um 19 Uhr in der Jugendkirche – Mit Vorband

    • Mannheim – Benefizkonzert für die KinderVesperkirche – Coverband „Easy5“ spielt am 22. November um 19 Uhr in der Jugendkirche – Mit Vorband
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 22. November, um 19 Uhr gibt „Easy5“ ein Benefizkonzert zugunsten der 18. Mannheimer KinderVesperkirche. Auf den Abend in der Jugendkirche stimmt die Vorband „Voiz & Keys“ ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei „Easy5“ ist der Name Programm: Die fünf leidenschaftlichen Musiker um Eckhard Stadler, der viele Jahre als ... Mehr lesen»

      • Landau – Mehrere Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Landkreis Südliche Weinstraße

    • Landau – Mehrere Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Landkreis Südliche Weinstraße
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom Film über Vorträge bis hin zum Setzen sichtbarer Zeichen: Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November finden im Landkreis Südliche Weinstraße mehrere Veranstaltungen statt. Darauf weist die SÜW-Gleichstellungsbeauftragte Isabelle Stähle hin. Gewalt gegen Frauen ist und bleibt leider weit verbreitet und geschieht oft im Stillen – auch ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com