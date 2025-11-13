Landau – Stadtverwaltung informiert: Gießwasser auf den Landauer Friedhöfen wird ab dem 17. November abgestellt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Temperaturen sinken, und die Frostgefahr steigt.

Daher wird am 17. November auf allen Landauer Friedhöfen das Gießwasser aus

Frostschutzgründen bis zum Frühjahr 2026 abgestellt.

Die Wiederinbetriebnahme ist für Ende März bzw. Anfang April vorgesehen.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.

Für Rückfragen steht die Friedhofsverwaltung unter der Telefonnummer 06341/13 32 51 gerne zur Verfügung.

Bildunterschrift: Aus Frostschutzgründen wird das Gießwasser auf den Landauer

Friedhöfen vom 17. November bis zum Frühjahr 2026 abgestellt. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:04