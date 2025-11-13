Landau – Neu in Landau: Der Innenstadt-Stammtisch startet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Austauschen, vernetzen, Ideen entwickeln: Genau darum geht es beim neuen
Innenstadt-Stammtisch, zu dem das Stadtmarketing Landau herzlich einlädt. Der
erste Termin findet am Dienstag, 18. November, um 18:30 Uhr im Bücherknecht
in der Theaterstraße 11 in den Uferschen Höfen statt.
Willkommen sind alle, die in der Innenstadt aktiv sind oder diese mitgestalten
möchten – ob Händlerinnen und Händler, Gastronominnen und Gastronomen
oder Dienstleisterinnen und Dienstleister. In entspannter Atmosphäre geht es
ums Kennenlernen, um gute Gespräche und frische Impulse für die Zukunft der
Landauer Innenstadt. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.
„Unsere Innenstadt lebt von den Menschen, die sich tagtäglich für sie einsetzen“,
sagt Carolin Bader vom Stadtmarketing Landau. „Mit dem Innenstadt-
Stammtisch möchten wir Raum schaffen, um miteinander ins Gespräch zu
kommen, Ideen zu teilen und gemeinsam etwas zu bewegen.“
Der Innenstadt-Stammtisch soll künftig regelmäßig in wechselnden Locations
stattfinden – jeweils bei unterschiedlichen Gastgeberinnen und Gastgebern aus
Handel, Gastro oder Dienstleistung. Wer dabei sein oder selbst einmal Gastgeber
sein möchte, kann sich gerne bei Carolin Bader melden: am besten per E-Mail an
carolin.bader@landau.de. Die Händlerinnen und Händler, Gastronominnen und
Gastronomen sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister aus der Innenstadt
wurden auch bereits frühzeitig über den Newsletter der städtischen
Wirtschaftsförderung zum Auftakt-Stammtisch eingeladen.
