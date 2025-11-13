Landau – Neu in Landau: Der Innenstadt-Stammtisch startet



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Austauschen, vernetzen, Ideen entwickeln: Genau darum geht es beim neuen

Innenstadt-Stammtisch, zu dem das Stadtmarketing Landau herzlich einlädt. Der

erste Termin findet am Dienstag, 18. November, um 18:30 Uhr im Bücherknecht

in der Theaterstraße 11 in den Uferschen Höfen statt.

Willkommen sind alle, die in der Innenstadt aktiv sind oder diese mitgestalten

möchten – ob Händlerinnen und Händler, Gastronominnen und Gastronomen

oder Dienstleisterinnen und Dienstleister. In entspannter Atmosphäre geht es

ums Kennenlernen, um gute Gespräche und frische Impulse für die Zukunft der

Landauer Innenstadt. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.

„Unsere Innenstadt lebt von den Menschen, die sich tagtäglich für sie einsetzen“,

sagt Carolin Bader vom Stadtmarketing Landau. „Mit dem Innenstadt-

Stammtisch möchten wir Raum schaffen, um miteinander ins Gespräch zu

kommen, Ideen zu teilen und gemeinsam etwas zu bewegen.“

Der Innenstadt-Stammtisch soll künftig regelmäßig in wechselnden Locations

stattfinden – jeweils bei unterschiedlichen Gastgeberinnen und Gastgebern aus

Handel, Gastro oder Dienstleistung. Wer dabei sein oder selbst einmal Gastgeber

sein möchte, kann sich gerne bei Carolin Bader melden: am besten per E-Mail an

carolin.bader@landau.de. Die Händlerinnen und Händler, Gastronominnen und

Gastronomen sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister aus der Innenstadt

wurden auch bereits frühzeitig über den Newsletter der städtischen

Wirtschaftsförderung zum Auftakt-Stammtisch eingeladen.

Bildunterschrift: Hier shoppt es sich einfach am besten: in der schönen Landauer

Innenstadt. (Quelle: Christoph Bauer/Büro für Tourismus Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 13. November 2025, 22:25